Проблемы в постели: Арзамасовой и Авербуху прочат недолгий брак

Хигир окрестил Арзамасову "неопытной" девушкой. Мужчина добавил, что в свои 25 лет артистка не излучается сексуальность и истинное желание. Что и приводит к отсутствию половой жизни.
Из-за этого могут проявиться "женские" болезни, вызванные неудачными экспериментами в постели с ее супругом, фигуристом Ильей Авербухом. Психолог заверил, что Елизавета решилась на брак с 47-летним спортсменом только ради финансовой выгоды и надежной денежной подушки. А вот настоящей любви в их отношениях Борис Хигир так и не увидел.
Подкрепить свои рассуждения специалист решил некоторыми теориями, заимствованными из учений псевдонауки – физиогномики. Как выяснилось, черты лица и голос Авербуха рассказали мужчине о всех личных проблемах. В том числе и то, что фигурист полный ноль в постели.
"Повторюсь: Авербух взял неопытную в сексе женщину, и никакого фейерверка у них в спальне не будет, уж поверьте. А неудовлетворенность – это беда для женщины", – высказал свое мнение психолог.
Борис Хигир настаивает, что рядом с молоденькой актрисой должен быть уверенный в себе мужчина, который никаким образом не связан с миром искусства. По иронии судьба, браку Елизаветы и Ильи специалист предрек скорый конец. Ведь без страсти возлюбленные не смогут построить надежный союз.
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