57-летняя Лолита изменилась до неузнаваемости

Лолита Милявская показала себя поклонникам в обновленном образе. Звезда российской эстрады вызвала у россиян бурные эмоции.

Внешний вид Лолиты Милявской не перестает удивлять из года в год. В свои 57 лет знаменитость выглядит настолько ухоженно и эффектно, что вызывает восторг не только у огромного количества фанатов, но и у женатых мужчин из мира шоу-бизнеса. Недавно звезда опубликовала в инстаграм-канале свежий ролик, на котором гримеры создают ее образ перед публичным выступлением. Лолита Милявская заговорила на камеру о концертах на Дальнем Востоке, но пользователей Сети больше всего восхитили не рабочие планы певицы, а ее радикальное преображение.

В кадре певица предстала в черном платье с длинным рукавом, которое декорировано множеством пайеток. Шею звезды украсил массивный кулон в виде кольца. Стилисты уложили короткие темные локоны Лолиты в интересную прическу, которая освежила образ знаменитости и добавила ему легкую небрежность.

"Лолита, фигура отпад", "Лола, ты помолодела и очень стройная", "Красота неземная", "Бомбическая секси", "Какая же вы роскошная", "Шикарная женщина", "Вот это преображение, Лолачка просто оболденная красотка", – объявили россияне в комментариях к видеоролику. Анита Цой, Ольга Бузова, Андрей Державин и другие звезды присоединились к восторженным комплиментам фанатов в адрес Лолиты Милявской.