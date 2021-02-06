Позвонившая Эрнсту Медведева получила преимущество перед Загитовой

Два капитана – Загитова и Медведева – уже набрали команды. Звезды по очереди называли имена фигуристов, с которыми хотели бы сражаться по одну сторону баррикад.
Перед началом отбора произошла небольшая заминка. Алина Загитова, Евгения Медведева и ведущий шоу Алексей Ягудин не могли решить, кто из капитанов получит право первым выбрать фигуриста. Пришлось звонить генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту.
Ягудин набрал Эрнста с мобильного телефона, который ему выдали ранее. На старом аппарате не включалась громкая связь, поэтому разговора не вышло.
Евгения Медведева решила взять решение вопроса в свои руки. Она быстро достала личный смартфон, отобрала у Алексея Ягудина телефон, перепечатала номер и сделала звонок Константину Эрнсту.
"Пусть выбирает Женя! Она старше", – сказал свое веское слово генеральный директор Первого канала. Алине Загитовой, в свою очередь, позволили первой высказаться при определении участников женского одиночного катания.
Напомним, Первый канал в сотрудничестве с Федерацией фигурного катания России запустили масштабное шоу. Лучшие фигуристы страны будут бороться в составе команд за внушительный приз – десять миллионов рублей. Капитанами команд станут спортсменки Алина Загитова и Евгения Медведева.
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