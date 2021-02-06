Глюк’oZa оголила грудь перед камерой

Идеальной фигурой Натальи Чистяковой-Ионовой уже никого не удивишь. Но ее откровенные фотографии все еще продолжают шокировать многочисленную аудиторию. Накануне артистка предстала перед поклонниками без нижнего белья.

Поводом для столь откровенного занятия стал поход в шоу-рум Валентина Юдашкина. Глюк’oZa отметилась на пороге дома дизайнера и примерила несколько сексуальных нарядов. Похоже, что артистка любит все планировать заранее. Уже сейчас Наталья озадачилась поиском праздничного наряда на 8-ое марта.

Светская львица примерила сразу несколько образов, однако остановилась на самом провокационном. Драпированное золотистое платье с открытыми плечами и зоной декольте сразу же привлекло внимание Глюк’oZы.

Это была не последняя вылазка Натальи Чистяковой-Ионовой в именитый модный дом. На этот раз исполнительница прикупила наряд в форме футляра, который подчеркнул все достоинства ее фигуры. Певица устроила примерку в шоу-руме, надев обновку на голое тело.

Трикотажная ткань обтянула грудь исполнительницы, напомнив ярым фанатам, что их кумир предпочитает ходить без нижнего белья. Глюк’oZа подогрела публику опросом: она посоветовалась с подписчиками, так как не знала, какого цвета платье ей брать.

Напомним, Наталья крайне редко делится подробностями из личной жизни. Пользователи социальной сети постоянно забрасывают артистку наводящими вопросами, касающимися пластической хирургии. Публика подозревает, что исполнительница сделала грудь.