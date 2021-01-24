Дочь Глюк’oZы пострадала из-за воровства

Старшая наследница артистки рассказала о личном неприятном опыте. Оказалась, что Лида столкнулась с нечестным творчеством молодых исполнителей в Корее. Юные музыканты точь-в-точь повторили ее музыкальное видео.

Дочка Глюк’oZы только ступила на музыкальную тропу. Совершенно новое попроще стало для Лиды настоящим испытанием. Девочка уже успела пойти по стопам мамы – взяла себе псевдоним Lidus, под которым уже несколько лет выпускает треки и снимает клипы.

Ранняя творческая карьера принесла не только положительные плоды. Звездная наследница пожаловалась на видео популярной корейской группы "TinyTAN". Ролик напомнил ей собственные мультяшные съемки.

По словам дочери Натальи Чистяковой-Ионовой, в ближайшее время она и менеджмент Lidus обратятся к специалистам, которые сделают сравнительный анализ клипов на предмет плагиата.

"На самом деле я была очень сильно удивлена, когда мне прислали ссылку. У нас очень бдительные аниматоры. Получился такой интересный ремейк моих клипов. Жалко только, что не написали на кого ссылались авторы", – призналась Лида.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, девочка не расстраивается, а лишь напоминает об авторских правах всем пользователям социальных сетей. Более того, у нее перед глазами есть пример мамы, которая за долгие годы успешной карьеры уже не раз сталкивалась с наглым воровством идей.