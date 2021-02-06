Был 238 килограммов: преобразившийся Фадеев раскрыл доступный способ похудения

Знаменитость уже добилась отличных результатов. Ранее продюсер говорил, что уже избавился от ста килограммов. Максим Фадеев пересмотрел свои пищевые привычки и занялся спортом.
В личном микроблоге знаменитость показала, как бегает по территории коттеджного поселка. В процессе Фадеев активно помогает себе палками для скандинавской ходьбы. Продюсер призвал всех последовать его примеру, ведь такая активность доступна любому и не требует каких-либо материальных вложений.
"Это не бег конечно! Это скоростная ходьба сгруппировавшись!" – прокомментировала знаменитость ролик. Общаясь с подписчиками Максим признался, что его вес до похудения составлял 238 килограммов.
Отметим, что, кроме физической активности, Фадеев каждый день выполняет дыхательные упражнения. Гимнастика отнимает всего три минуты, однако дает заметный положительный эффект.
Максим Фадеев ранее рассказывал том, почему, по его мнению, сильно поправился. По словам знаменитости, он заедал стресс. Когда продюсер осознала это, решение проблемы пришло само собой. Теперь перед каждым приемом пищи звезда выпивает примерно 500 миллилитров теплой воды.
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