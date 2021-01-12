"Мамкин сынок": редкое фото Фадеева произвело фурор

Артист опубликовал фото матери, поздравив ее с днем рождения. На снимке женщина стоит рядом с роскошным букетом в длинном синем платье и приветливо улыбается. Фадеев лаконично поздравил любимую женщину: "С днем рождения, мама." (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред).
Пользователи тут же присоединились к словам артиста и стали благодарить женщину за прекрасного сына и желать всего самого доброго. "С днём рождения мамочку талантливого и любящего сына! Мама красавица!", "Главное – здоровья. Спасибо за сына!", "Мамочка красотка, пусть все будет!", "С днем рождения! Желаю долгих лет жизни! Пока живы наши родители мы остаёмся детьми!" – писали они.
Поздравили маму Максима Фадеева и некоторые коллеги по цеху. Певица Катя Лель написала: "Мамочку с Днем рождения, Макс!!! Счастливых и долгих дет жизни! Я ее люблю!". Прокомментировал публикацию и Александр Буйнов: "Маменькин, ой нет, мамкин сынок ты оказывается!" – пошутил он. Многие поклонники также отметили то, как сильно сын похож на мать.
Напомним, мама продюсера – женщина очень яркая и талантливая. Несколько лет назад Максим Фадеев показывал архивное видео, на котором она исполняла цыганский романс. Тогда все почитатели творчества артиста поняли, в кого пошел он: у нее прекрасный голос и слух. Звездный сын признавался, что с детства любил слушать мамино пение.
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