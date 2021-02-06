73-летнюю Софию Ротару засняли вблизи

Певицу пригласили спеть всеми известные хиты на дне рождения российского олигарха. Юбиляр желал видеть на празднике лишь Софию Ротару и ее родную сестру. Чета одного из главных строителей дорог в нашей стране выполнила все указания.
Похоже, что артистка тщательно подготовилась к частному корпоративу и указала повышенный тариф. За выход Ротару на сцену бизнесмен заплатил около девяти миллионов рублей. Похоже, что София Михайловна будет вынуждена "пилить" гонорар вместе со своей родственницей.
Это мероприятие уже повеселило пользователей социальных сетей. Многочисленные гости юбилея без особой скромности фотографировались со звездой и публиковали снимки в личных аккаунтах.
Так София Ротару "засветилась" на страничке музыканта Армена Оганисяна. Мужчина обнародовал кадр, на котором отсутствовала обработка и специальные корректирующие маски от "Инстаграм". На публикации отчетливо видно, как исполнительница позирует на камеру.
Фотография быстро разлетелась в социальных сетях и вызвала общественный резонанс. Поклонники до сих пор шокированы внешним видом кумира. Никто и не мог себе представить, что София Михайловна так молодо и свежо выглядит вблизи.
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