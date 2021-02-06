Неожиданные снимки Кабаевой с детьми вызвали шок: Народ всполошился

Очаровательная олимпийская чемпионка Алина Кабаева – пример для многих любителей художественной гимнастики. Недавно подруга звезды Яна Батыршина опубликовала редкие фото, на которых прославленная российская спортсменка предстала в разнообразной обстановке. Эти кадры произвели на пользователей Сети сильное впечатление и даже стали причиной разногласий, конфликтов между россиянами.
Публикуя фотографии олимпийской чемпионки, Яна Батыршина указала свое мнение о знаменитой подруге. По ее мнению, Алина Кабаева сделала прорыв в мире художественной гимнастики и стала лучшей спортсменкой в своей отрасли. На почве этой позиции между комментаторами поста разгорелся спор: одни безоговорочно согласились с Яной Батыршиной, а вот другие решили, что на мировой арене есть куда более талантливые гимнастки, чем Алина Кабаева.
"Да, она прекрасна! И женственна, и не надо завидовать (так и хочется ответить на некоторые комменты)", "Алина Кабаева – уже имя нарицательное, как, к примеру, Дэвид Копперфильд. Низкий поклон и нескончаемые авиации Алине", "При всем моем уважении к Кабаевой для меня лучшие Мамун и Канаева", "На злобу дня", " На счет лучшей я бы поспорила. Харизматична, но очень однообразна, не фактурна и технично слабая.", – написали россияне, бурно обсуждая талант и карьеру Алины Кабаевой. К компромиссу они так и не пришли.
Популярные темы форума
Дети не успевают по предмету.
Навального посадили
Хочу попасть на телепередачу "Давай поженимся"!
Девочка 11 лет, подбирает вещи с помойки !!!
Люди со странностями.
Вам понравился фильм о Юлии Началовой?
Зачем его сажать Навального?
Ищу мужа
Давайте сыграем!
А что? В России ничего не происходит?