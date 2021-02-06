Дитковските публично призналась в чувствах мужчине после развода с Чадовым

Актриса Агния Дитковските развелась с коллегой Алексеем Чадовым в 2015 году. Несмотря на глубокие чувства, проблемы в их отношениях стали возникать практически сразу. В итоге они не смогли быть вместе.
После этого Агния Дитковските перестала афишировать свою личную жизнь. Перед Новым годом стали ходить слухи о том, что Агния Дитковските встречается с новым бойфрендом. В Сети появилась их совместная фотография, однако рассмотреть лицо мужчины на ней было невозможно. И лишь сейчас актриса рассекретила свой роман.
Пара впервые вышла в свет вместе. Агния Дитковските и ее возлюбленный – московский ресторатор Богдан Панченко вместе приехали на премьеру фильма Ренаты Литвиновой "Северный ветер".
Пара пришла на светское мероприятие одетая в одинаково темных тонах. Влюбленные мило улыбались и держались за руки. Фото Дитковските с ее мужчиной появилось в Сети. Актриса не стала ничего писать под снимком и лишь оставила комментарий в виде сердца, тем самым признавшись в чувствах.
Стоит отметить, что недавно Агния Дитковските отдыхала на Мальдивах в компании поклонника. Она не афишировала новые отношения, но было отчетливо видно, что звезда светится от счастья.
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