55-летняя Татьяна Лютаева стала выглядеть ровесницей дочери Агнии Дитковските

Татьяна Лютаева с дочерью Агнией Дитковските прилетели в Благовещенск на 18-й открытый фестиваль театра и кино "Амурская осень" всего на несколько дней. В конкурсе полного метра они представили картину "Камень, ножницы, бумага". В нее талантливая дочь сыграла главную роль, а знаменитая мама дебютировала в качестве режиссера. После премьеры с Татьяной Лютаевой встретился корреспондент "Дни.ру".

"Этот фильм я посвятила учителям, которые много значат в судьбе каждого человека, – говорит Татьяна Лютаева. – У меня, например во ВГИКе был потрясающий педагог Александр Кузнецов, который всю жизнь не только был рядом, но и интеллектуально воспитывал моих детей (у нее еще есть 20-летний сын Доминик Раманаускас – Прим. ред.) с малолетства, занимался их духовными практиками. Например, я помню как мы на протяжении шести-семи часов с остановками смотрели все вместе фильм Андрея Тарковского "Андрей Рублев" и мой педагог все комментировал, пояснял".

Рассказала Лютаева и о работе с дочерью. "Я ее очень хорошо знаю, знаю ее сильные стороны, могу вести, как кукловод, – улыбается она. – Она работает потрясающе! После "Гардемарин" (в 1987 году она сыграла роль Анастасии Ягужинской – Прим. ред.) меня использовали как актрису одного качества, это несправедливо. А Агния – очень разноплановая актриса".

Сегодня Татьяна Лютаева нарасхват – она нашла финансирование своей очередной режиссерской работе на тему выбора в жизни каждого человека, снимается вместе с Анной Михалковой в 16-серийном фильме. "Часто бывает дневная и ночная смена в разных проектах, сейчас еще театр начинается, сил нет, честно вам скажу, – признается актриса. – Удается спать по несколько часов".

Все гости "Амурской осени" отметили, как свежо и юно, несмотря на напряженный ритм жизни, выглядит Татьяна Лютаева. Кажется, что с 32-летней дочерью они ровесницы! "Это все оптимизм и любовь к жизни!" – смеется актриса.