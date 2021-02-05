Что стало с Юдашкиным после страшной болезни

Пять лет назад дизайнер пропустил собственный показ в Париже, вместо него на закрытии выступила дочь Галина. Модельер решил лечиться не за границей, а доверился российским врачам. Незадолго до своего 52-го дня рождения Валентин Юдашкин перенес несколько операций.
Восстановление, да и сама болезнь отняли немало сил, из-за этого кутюрье сильно похудел и осунулся. Ольга Слуцкер в одном из интервью рассказала, что в тот период дизайнеру было сложно даже держать прямо спину – он все время сутулился.
К счастью, Валентин Юдашкин вскоре пошел на поправку. Уже в 2018 году он принял участие в проекте "Подиум". Возможно, любимая работа и помогла восстановиться. По словам друзей, в то время модельера особенно сильно поддерживала супруга Марина. Она не давала ему бросить творчество.
В 2019 году поползли слухи о том, что рак снова активизировался в организме Валентина Юдашкина. В этот раз врачам удалось в короткие сроки вывести модельера из кризиса. Здоровье потихоньку возвращается к дизайнеру, это заметно и по его внешнему виду.
Накануне Марина Юдашкина опубликовала снимок с мужем, который был сделан во время романтического ужина. На фотографии кутюрье выглядит отдохнувшим – от страшной болезни будто не осталось и следа.
Популярные темы форума
Дети не успевают по предмету.
Навального посадили
Жена не хочет работать
Хочу попасть на телепередачу "Давай поженимся"!
Должна женщина слушаться мужчину?
Ванга, мудрая провидица или шарлатанка?
Девочка 11 лет, подбирает вещи с помойки !!!
Зачем его сажать Навального?
Ищу мужа
Пособия для детей, это что?