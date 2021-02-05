"В семье царит ад": жена обвинила известного юмориста в изменах

Святослав и Ирина познакомились благодаря его профессии. Она была концертным директором. Свой творческий путь Святослав Ещенко начинал и благодаря жене. Вместе они прожили 20 лет.
Святослав Ещенко постоянно пропадал на гастролях, и в итоге это сказалось на семейном счастье. Ирина стала подозревать его в изменах. Ее страхи подогревали частые новости о внебрачных детях звезд.
Устав от постоянных скандалов, Ирина настояла на заключении брачного договора с Ещенко. Юморист не стал препятствовать. Но это не спасло брак.
"Она не доверяла мне. Ира насмотрелась шоу о внебрачных детях. Я не спорил с ней и подписал этот контракт", – рассказал 49-летний Святослав Ещенко в эфире программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на канале "Россия 1".
"Когда в семье царит ад, из которого нельзя вырваться, – это ужасно", – вспомнил Ещенко.
Святослав Ещенко уверяет, что у него нет больше детей кроме сына Нарада, который и родился в браке. Юморист в нем души не чает. К слову, сын сам предложил родителям развестись, устав от бесконечных криков в доме и недовольства.
Напомним, юморист Святослав Ещенко был звездой программ "Аншлаг" и "Кривое зеркало". В настоящее время он выступает как со сборными концертами, так и самостоятельно. Смешно, но родился Ещенко символично – 1 апреля.
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