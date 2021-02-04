Тюльпанова бросила мужа через месяц после свадьбы: Жулик, вор и абьюзер

Милана Тюльпанова зимние каникулы провела на Мальдивах вместе с возлюбленным по имени Женя. Пара даже сыграла свадьбу на островах, однако не прошло и месяца, как стало известно об их расставании.

В прессу просочилось сообщение, в котором говорится о том, что мужчина обманывал блогера. Например, выяснилось, что он полтора года провел за решеткой. Девушка об этом не знала, а теперь думает, что возлюбленный просто хотел получить от нее какую-то выгоду.

По словам Миланы Тюльпановой, ее предупреждали, что у Жени есть проблемы с законом, однако парень уверял ее, что это не так. В итоге модель связалась с бывшей супругой бойфренда, и та подтвердила печальные новости. "Ему нужен был только хайп и пиар", – говорит блогер. Как оказалось, Евгений встречался с ней лишь для того, чтобы вызвать ревность экс-жены.

Проблем в отношениях было достаточно. Мужчина пытался контролировать всю жизнь возлюбленной. Он постоянно проверял то, с кем она общается: мониторил сообщения и отсматривал "Сторис" в инстаграм-аккаунте.

По словам Миланы Тюльпановой, поначалу она строила планы на совместное будущее с Евгением, однако потом поняла, что его поведение ненормально. В какой-то момент супруг начал даже угрожать близким модели– например, обещал прострелить ноги другу девушки. Естественно, друзья блогера Женю не принимали.

"Решила закончить эти отношения, так как он жулик и вор, а я не готова терпеть никакое проявление абьюза по отношению ко себе", – подытожила Милана Тюльпанова.

