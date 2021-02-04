Меган Маркл объяснила отсутствие своего имени в свидетельстве о рождении ее сына

Недавно в СМИ начался скандал из-за противоречивой информации об отсутствии имени Меган Маркл в свидетельстве о рождении ее сына Арчи. Герцогиня прокомментировала новость.

Мать полуторагодовалого Арчи Меган Маркл рассказала, почему же по документам она ему никто. Герцогиню Сассекскую обвиняли в незаконных манипуляциях со свидетельством о рождении сына, однако на деле все оказалось прозаичнее.

Фото документов, в которых имя Меган Маркл не фигурировало в свидетельстве Арчи, появилось ранее у британских СМИ. Это произошло спустя месяц после рождения наследника.

Изначально имя Меган было записано как "Рэйчел Меган Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская", но в июне слова "Рейчел Меган" из документов пропали, и остался только титул.



В СМИ заговорили о том, что Меган Маркл каким-то образом захотела приплести к рождению своего ребенка имя Дианы Спенсер, которая всегда подписывалась как "герцогиня Уэльсская". Поклонники заговорили о конспирологических теориях. Пресс-секретарь Меган Маркл прокомментировала информацию.

"Изменения в опубликованном документе 2019 года были внесены по приказу из Букингемского дворца. Ни Меган, ни Гарри не хотели этого делать. Они действовали по указу высокопоставленных лиц", – приводит слова атташе Express.

В ответ на это заявление во дворце обвинили Меган Маркл в клевете и заявили, что ничего такого не было, и на самом деле дворец якобы не имеет таких прав.