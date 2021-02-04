Реакция отца Фриске на нового ребенка Шепелева ужаснула: Чтоб он сдох!

Владимир Фриске и Дмитрий Шепелев воюют после смерти певицы, и главным вопросом в их споре является сын артистки Платон. Его воспитывает Дмитрий Шепелев со своей нынешней возлюбленной Екатериной Тулуповой. С ней он познакомился в детском саду, куда ходили их дети. Теперь же стало известно, что Екатерина ждет ребенка. Очевидно, что его она будет любить больше, чем своего пасынка Платона.
Отец Жанны Фриске Владимир с негативом отозвался о бывшем зяте, узнав о новости. Он и так ненавидит его за то, что Дмитрий не дает ему видеться с внуком. Ведь Платон – частичка его дочери, Жанны Фриске.
"Он меня и семью лишил всего в этой жизни! Я желаю ему, чтобы он сдох, а не того, чтобы знать, дети у него там или нет…" – выкрикнул Владимир Фриске.
38-летний Дмитрий Шепелев не комментирует скандал с бывшим свекром и предпочитает жить сегодняшним днем и наслаждаться происходящим.
Напомним, Жанна Фриске умерла в 2015 году после непродолжительной борьбы с раком мозга.
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