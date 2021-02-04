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Шоу-бизнес
Реакция отца Фриске на нового ребенка Шепелева ужаснула: Чтоб он сдох!

Реакция отца Фриске на нового ребенка Шепелева ужаснула: Чтоб он сдох!

Дмитрий Шепелев. Фото: Александр Авилов/АГН Москва
На днях стало известно, что возлюбленная ведущего Дмитрия Шепелева Екатерина Тулупова ждет от него ребенка. Отец бывшей жены ведущего, покойной Жанны Фриске, не рад такой новости.
прочитано 1830 раз

Владимир Фриске и Дмитрий Шепелев воюют после смерти певицы, и главным вопросом в их споре является сын артистки Платон. Его воспитывает Дмитрий Шепелев со своей нынешней возлюбленной Екатериной Тулуповой. С ней он познакомился в детском саду, куда ходили их дети. Теперь же стало известно, что Екатерина ждет ребенка. Очевидно, что его она будет любить больше, чем своего пасынка Платона.

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 Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

Отец Жанны Фриске Владимир с негативом отозвался о бывшем зяте, узнав о новости. Он и так ненавидит его за то, что Дмитрий не дает ему видеться с внуком. Ведь Платон – частичка его дочери, Жанны Фриске.

"Он меня и семью лишил всего в этой жизни! Я желаю ему, чтобы он сдох, а не того, чтобы знать, дети у него там или нет…" – выкрикнул Владимир Фриске.

38-летний Дмитрий Шепелев не комментирует скандал с бывшим свекром и предпочитает жить сегодняшним днем и наслаждаться происходящим.

Напомним, Жанна Фриске умерла в 2015 году после непродолжительной борьбы с раком мозга.

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Автор: 4 февраля 2021, 16:02 Источник: Starhit ✓ Надежный источник
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Какой запомнится Жанна Фриске

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Татьяна
Как возможно такому умолишенному деду давать встречаться с внуком. Всю семейка нужно обходить дальней дорогой. Бумеранг возвращается.
Бумеранг возвратить. Обязательно, в пользу родителей Жанны.
Гость
Ответить
Татьяна
Как возможно такому умолишенному деду давать встречаться с внуком. Всю семейка нужно обходить дальней дорогой. Бумеранг возвращается.
Тебе мразь башку поправить.
Гость
Ответить
Семейку Копыловых лечить принудительно
Гость
Ответить
Семейка Фриске,уроды
Татьяна
Ответить
Как возможно такому умолишенному деду давать встречаться с внуком. Всю семейка нужно обходить дальней дорогой. Бумеранг возвращается.
1

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