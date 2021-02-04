Реакция отца Фриске на нового ребенка Шепелева ужаснула: Чтоб он сдох!

На днях стало известно, что возлюбленная ведущего Дмитрия Шепелева Екатерина Тулупова ждет от него ребенка. Отец бывшей жены ведущего, покойной Жанны Фриске, не рад такой новости.

Владимир Фриске и Дмитрий Шепелев воюют после смерти певицы, и главным вопросом в их споре является сын артистки Платон. Его воспитывает Дмитрий Шепелев со своей нынешней возлюбленной Екатериной Тулуповой. С ней он познакомился в детском саду, куда ходили их дети. Теперь же стало известно, что Екатерина ждет ребенка. Очевидно, что его она будет любить больше, чем своего пасынка Платона.

Отец Жанны Фриске Владимир с негативом отозвался о бывшем зяте, узнав о новости. Он и так ненавидит его за то, что Дмитрий не дает ему видеться с внуком. Ведь Платон – частичка его дочери, Жанны Фриске.

"Он меня и семью лишил всего в этой жизни! Я желаю ему, чтобы он сдох, а не того, чтобы знать, дети у него там или нет…" – выкрикнул Владимир Фриске.

38-летний Дмитрий Шепелев не комментирует скандал с бывшим свекром и предпочитает жить сегодняшним днем и наслаждаться происходящим.

Напомним, Жанна Фриске умерла в 2015 году после непродолжительной борьбы с раком мозга.