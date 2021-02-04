Ее голос никто не слышал: придворные раскрыли позорные неудачи упертой Меган Маркл во дворце

Кейт Миддлтон и Меган Маркл оказались слишком разными, поэтому им не суждено было стать близкими подругами. О том, что творилось при дворе во время пребывания там Меган рассказали придворные эксперты в документальной картине под названием "Когда Миддлтоны встретилась с монархией", снятой Channel 5.
По мнению придворного эксперта Клаудии Джозеф, девушкам не суждено было найти общий язык. Более того, по словам еще одного эксперта по королевскому семейству Ричарда Кая, Меган Маркл и Кейт Миддлтон не переносили друг друга на дух.
Очевидно то, что причиной разлада внутри королевского двора стала упертость Меган Маркл и нежелание идти на компромисс.
"Они с Меган никак не находили общего языка. И их отношения были вовсе не такими прямолинейными, как думало большинство британцев", – приводит слова эксперта Express.
Меган Маркл пришла во дворец, когда Кейт Миддлтон уже жила там. Не удивительно, что все ждали какой-то открытости от бывшей актрисы. По мнению экспертов, Меган следовало бы пойти навстречу и проявить заинтересованность в налаживании отношений. Она же только воротила нос и обвиняла Кейт в том, что она не хочет с ней общаться.
Конечно, обе девушки имеют свои скелеты в шкафу, но правды никто никогда не узнает. Эксперты сходятся во мнении, что у Меган маркл завышенная самооценка, и она не смогла смириться с тем, что она не первая во дворце. Ее голос никто не слышал, и это бесило ее.
Популярные темы форума
Дети не успевают по предмету.
Навального посадили
Как вам комментарии Александра Невзорова по поводу фильма про дворец?
Жена не хочет работать
Хочу попасть на телепередачу "Давай поженимся"!
Ванга, мудрая провидица или шарлатанка?
Должна женщина слушаться мужчину?
Бари Алибасов снова в топе новостей.
Зачем его сажать Навального?
Кто такой Вальтер Артем?