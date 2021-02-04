Ее голос никто не слышал: придворные раскрыли позорные неудачи упертой Меган Маркл во дворце

Жена принца Гарри Меган Маркл с первого дня во дворце не смогла найти общий язык с Кейт Миддлтон. Все верили, что они подружатся, ведь обе до замужества не имели ничего общего с королевской семьей. Но они не поладили.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл оказались слишком разными, поэтому им не суждено было стать близкими подругами. О том, что творилось при дворе во время пребывания там Меган рассказали придворные эксперты в документальной картине под названием "Когда Миддлтоны встретилась с монархией", снятой Channel 5.



По мнению придворного эксперта Клаудии Джозеф, девушкам не суждено было найти общий язык. Более того, по словам еще одного эксперта по королевскому семейству Ричарда Кая, Меган Маркл и Кейт Миддлтон не переносили друг друга на дух.

Очевидно то, что причиной разлада внутри королевского двора стала упертость Меган Маркл и нежелание идти на компромисс.

"Они с Меган никак не находили общего языка. И их отношения были вовсе не такими прямолинейными, как думало большинство британцев", – приводит слова эксперта Express.



Меган Маркл пришла во дворец, когда Кейт Миддлтон уже жила там. Не удивительно, что все ждали какой-то открытости от бывшей актрисы. По мнению экспертов, Меган следовало бы пойти навстречу и проявить заинтересованность в налаживании отношений. Она же только воротила нос и обвиняла Кейт в том, что она не хочет с ней общаться.

Конечно, обе девушки имеют свои скелеты в шкафу, но правды никто никогда не узнает. Эксперты сходятся во мнении, что у Меган маркл завышенная самооценка, и она не смогла смириться с тем, что она не первая во дворце. Ее голос никто не слышал, и это бесило ее.