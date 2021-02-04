79-летний Лещенко заговорил об усыновлении

Алла Абдалова рассказывала, что несколько раз была беременна от Льва Лещенко, но артист не хотел становиться отцом, поэтому приходилось делать аборты. Уже во втором браке певец задумывался о рождении наследников. Шла речь даже об усыновлении.
Лев Валерьянович признался, не хотел следовать примеру знакомых и коллег, которые "брали детей, а потом отдавали их". Впрочем, у артиста и так большая семья. По его словам, на каком-либо торжестве может собраться несколько десятков родственников: племянники, крестники и другие близкие люди.
Супруга певца Ирина Павловна сожалела, что так и не испытала радость от материнства. С годами женщина смирилась и перестала печалиться по этому поводу.
Напомним, 1 февраля Лещенко отмечает день рождения. Правда, в этом году артист не смог устроить пышное торжество по случаю своего 79-летия. Всему виной – пандемия коронавируса. Друзья и коллеги поздравили его по телефону.
Ранее "Дни.ру" писали, что Лев Лещенко нелестно высказался о современном творчестве. Артист ознакомился с композициями поющей телеведущей Ольги Бузовой и рэпера Моргенштерна и сделал вывод: песни этих кумиров молодежи – скороспелый продукт.
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