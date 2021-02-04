79-летний Лещенко заговорил об усыновлении

Народный артист Лев Лещенко 10 лет был женат на певице и актрисе Алле Абдаловой и больше 40 лет состоит в браке с супругой Ириной. За эти годы он не обзавелся детьми. Почему так получилось, исполнитель песни "День победы" объяснил в недавнем интервью.

Алла Абдалова рассказывала, что несколько раз была беременна от Льва Лещенко, но артист не хотел становиться отцом, поэтому приходилось делать аборты. Уже во втором браке певец задумывался о рождении наследников. Шла речь даже об усыновлении.

Лев Валерьянович признался, не хотел следовать примеру знакомых и коллег, которые "брали детей, а потом отдавали их". Впрочем, у артиста и так большая семья. По его словам, на каком-либо торжестве может собраться несколько десятков родственников: племянники, крестники и другие близкие люди.

Супруга певца Ирина Павловна сожалела, что так и не испытала радость от материнства. С годами женщина смирилась и перестала печалиться по этому поводу.

Напомним, 1 февраля Лещенко отмечает день рождения. Правда, в этом году артист не смог устроить пышное торжество по случаю своего 79-летия. Всему виной – пандемия коронавируса. Друзья и коллеги поздравили его по телефону.

Ранее "Дни.ру" писали, что Лев Лещенко нелестно высказался о современном творчестве. Артист ознакомился с композициями поющей телеведущей Ольги Бузовой и рэпера Моргенштерна и сделал вывод: песни этих кумиров молодежи – скороспелый продукт.