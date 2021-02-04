Миллионы за "Лаванду": Герой Украины София Ротару дала тайный концерт для воронежского богача

25 января на Украине закончился локдаун. Но деятельность развлекательных заведений пока под запретом. "Есть и пить надо? Чаю и сахару надо? Табаку надо? Вот тут и вертись", – говорил чеховский Медведенко. Вот 73-летняя София Ротару и вертится.

С несколькими пересадками через другие страны – прямого авиасообщения с Киевом нет давно – и проведя в пути почти сутки, Герой Украины София Ротару прибыла в Воронеж. В годы оные она выступала в столице Черноземья примерно раз в пять лет – пела в 2008-м, 2013-м. А потом – по политическим мотивам – ездить перестала.

Но деньги, как известно, не пахнут. Пенсия у "хуторянки" не самая большая, бизнес в Крыму накрылся медным тазом, поэтому она плюнула на принципы и снова прибыла в Воронеж. Правда, на сей раз с частным концертом для местного миллионера – главы крупной компании, занимающейся дорожным строительством по всему региону. Человеку 50 лет, такое событие случается не каждый день, поэтому его надо отметить широко и громко.

Юбилей руководителя праздновали в самом фешенебельном отеле в центре города. Столы ломились от яств. А "на сладкое" была легендарная София Ротару. Специально из Киева! "Где наш именинник?" – обратилась артистка к залу и тут же пустилась с ним в пляс под фонограмму песни "Червона рута"

Певица почти час радовала жующую публику своими главными хитами – звучали "Лаванда", "Хуторянка", "Я назову планету именем твоим", "Белая зима", "Белый танец"... А когда звезда запела на родном украинском " Одна калина за вiкном, одна родина за столом", сытые, пьяные и довольные гости пустились в пляс.

Сколько заплатили Ротару за праздник – тайна. Но как говорят организаторы ее концертов, меньше чем за 100 тысяч евро она обычно из дома не выходит. Частые выступления стоят еще дороже. К этой сумме надо добавить расходы на билеты (конечно, в бизнес-класс!) для звезды, ее музыкантов и обслуги. Но ведь деньги приходят и уходят, а воспоминания остаются навсегда. Да и когда увидишь еще Софию Ротару по нынешним тяжелым временам...