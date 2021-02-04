"Богатства всегда мало": Собчак похвасталась огромными деньжищами

Ксения Собчак рассказала, сколько у нее накоплено. Оказывается, активы телеведущей близки к миллиарду рублей.

Звездная блондинка никогда не скрывала, что является богатой. А за последние годы звезде удалось существенно увеличить свои доходы и выйти на лидирующие позиции в списке Forbes.

39-летняя светская львица получает высокий доход от рекламы, ресторанного бизнеса и прочих проектов. Но Ксении Собчак этого мало. Большие амбиции и трудоголизм подстегивают знаменитость соглашаться даже на ведение корпоративов.

"Богатства всегда мало", – призналась журналистка. Она констатировала, что человек вечно недоволен и хочет больше, сколько бы денег не имел. Ведущая отметила, что достигла сумм, о которых мечтала в детстве. Когда-то ей казалось, что если у нее будет десять миллионов долларов, то она сможет вообще не работать.

Звезда отметила, что сейчас, даже будучи очень богатой, работает еще больше. Журналистка объяснила, что для нее деньги – это не просто материальные блага, а возможность делать и созидать с каждым годом больше.

По словам Ксении Собчак, она много зарабатывает на рекламе в соцсетях. Ведь, по сути, "Ютуб" и "Инстаграм" стали главными рекламными площадками.

Бизнесвумен также поделилась секретом, как выгодно хранить сбережения. По ее мнению, необходимо вкладывать свои деньги исключительно в иностранной валюте. Кроме того, она призналась, что давно не дает друзьям в долг. Кроме того, Ксения Собчак не раз отмечала, что у нее раздельный бюджет с мужем-режиссером – Константином Богомоловым.