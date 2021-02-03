Егора Крида размазали за непристойность на детской программе

Егор Крид спровоцировал скандал на шоу "Голос. Дети" Первого канала. Певец опростоволосился в первый же день съемок.

Съемки восьмого сезона программы стартовали 2 февраля. На этот раз кресла наставников заняли Баста, Светлана Лобода и Егор Крид. Зрителям не понравилась идея продюсеров Первого канала посадить 26-летнего рэпера в жюри.

Не успел музыкант принять участие в первом съемочном дне, как тут же угодил в громкий скандал. Артист опубликовал в своем инстаграм-аккаунте серию фото с шоу. При этом на одном из снимков Егор Крид показал в камеру неприличный жест рукой.

Поклонники проекта пришли в ужас. Они негодуют: неужели этот человек будет работать с детьми?! На звезду обрушилась волна жесткой критики. Сначала исполнитель начал отшучиваться в "Сторис", заявляя, что он будет учить юных артистов именно таким вещам.

Однако в итоге рэперу пришлось внять общественному недовольству и удалить провокационный кадр. Теперь на том месте красуется фото, на котором Егор Крид сидит в красном кресле и показывает рукой пистолет.

Как писали "Дни.ру", Иван Ургант, видимо, тоже не совсем одобрил кандидатуру молодого рэпера в жюри шоу "Голос. Дети". В своей новой программе "Вечерний Ургант" он высмеял это неожиданное решение и достаточно резко "приложил" артиста.