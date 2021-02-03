Униженные принц Гарри и Меган Маркл получили от журналистов круглую сумму после громкого скандала

Лондонский высший суд признал правоту принца. Заявленный текст, действительно, оказался заведомо ложной информацией. Представитель газеты принес семье публичные извинения.
Также известно, что проигравшая сторона выплатила Гарри солидную компенсацию, однако сумма пока остается загадкой. Все полученные деньги принц перевел в фонд Invictus Games, который специализируется на спортивных играх для военных, пострадавших во время боевых действий.
Напомним, поводом для судебного разбирательства стала статья, которая появилась на свет в октябре 2020 года. Авторы утверждали, что после выхода Гарри из состава королевской семьи, он начал игнорировать призывы военнослужащих о помощи. В тексте говорилось, что морские пехотинцы, которых ранее опекал принц, якобы собирались потребовать, чтобы принца лишили военного звания генерал-капитана.
Отметим, в начале прошлого года принц и избранница фактически публично объявили об отставке. Они написали, что "намерены сложить полномочия" и собираются работать, чтобы стать финансово независимыми. Известно, что тогда подобный шаг стал неожиданностью даже для Елизаветы, так как с ней пара заранее не обсуждала такой исход.
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