Почему дочь избегает вопросов о состоянии онкобольной Заворотнюк

25-летняя дочь Анастасии Заворотнюк Анна часто общается с подписчиками своего инстаграм-аккаунта. При этом девушка никогда не говорит о своей матери, которая почти два года борется с раком. Наконец наследница артистки объяснила почему.

Новость о том, что у Анастасии Заворотнюк обнаружено онкологическое заболевание, появилась в 2019 году. С тех пор актриса перестала выходить на связь. Семья же стала тщательно скрывать звезду сериала "Моя прекрасная няня", поэтому до сих пор никто не видел, как она выглядит.

По слухам, Заворотнюк изменилась до неузнаваемости. Также говорили, что актриса передвигается на инвалидном кресле. О ее состоянии поступает менее однозначная информация. Соседи и друзья Анастасии сообщали, что она пошла на поправку. Родные, напротив, намекали, что артистка по-прежнему тяжело переносит болезнь.

Во вторник, 2 февраля, один из подписчиков поинтересовался у дочери Заворотнюк, почему та не говорит о своей матери. "Эта тема под запретом?", – спросил фолловер. Анна, устав от любопытства народа, заявила, что не видит смысла разговаривать о родительнице.

"Потому что это очень больно, и я боюсь сотрясать воздух", – написала девушка в "Инстаграм".

Несмотря на все, дочь Анастасии Заворотнюк верит, что ее мать победит рак. Анна призналась, что молится за здоровье родительницы. Девушка благодарна всем, кто поддерживает ее в трудное время, не задавая никаких вопросов об онкобольной матери.

