"Какой ужас": перекроенную хирургом Малиновскую перестали узнавать

Поклонники Малиновской привыкли видеть ее в социальных сетях, а реальное лицо Маши уже подзабыли. Ведущая признавалась, что сейчас действительно редко появляется на светских мероприятиях. На днях она сделала исключение ради премьеры нового фильма "Понаехали!".
Журналисты и гости премьеры сперва даже не узнали ведущую. Многие рассказали, что ее фотографии сильно отличаются от внешнего вида в жизни. Возможно, она слишком сильно ретуширует их и накладывает различные фильтры.
Пользователи Сети также не оценили изменения ведущей. "Мумии лучше выглядят" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Одна физиономия монстра на всех переделанных", "Ужас! Маша уродом стала", "Выглядит дура – дурой. Я не понимаю. У них совсем мозгов нет?", "Манька кря-кря... ужс... а была в моем детстве куколкой с ТВ", "Музей восковых фигур! Просто жесть", "Ужас какой, такая симпатяшка была в молодости", – писали они.
Напомним, в 2000-х Маша Малиновская считалась одной из самых сексапильных звезд отечественного шоу-бизнеса. Несмотря на постоянные осуждения за хирургические вмешательства, она ничего не скрывает и продолжает гнуть свою линию. Однако сама признается, что не все операции были удачными, а девушек теперь призывает подумать перед тем, как что-то делать с лицом.
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