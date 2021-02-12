"Жду скорую и истекаю кровью": бывшая жена актера Епифанцева с разбитой головой звала на помощь

Накануне в одном из ресторанов Санкт-Петербурга произошла драка с участием российского актера Владимира Епифанцева. Его бывшая жена поведала детали того вечера.

Владимир Епифанцев и съемочная группа фильма "Дочь тьмы" отправились отметить премьеру картины в одно из заведений на улице Марата в Петербурге. В ходе вечера между бывшей супругой актера Анастасией Веденской и подругой режиссера произошел конфликт.





Неожиданно женщина налетела на нее и ударила пивным бокалом по голове. Стекла разлетелись в разные стороны, а из головы девушки хлынула кровь. Епифанцева на тот момент рядом не было. Стоит отметить, что он остановился в отеле неподалеку от того ресторана.





Не раздумывая, Веденская набрала номер Епифанцева и сообщила, что попала в беду. Владимир немедленно прибежал к ней. Он даже не успел обуться и бежал босиком. Ведь рядом с его бывшей женой находился их сын, и его безопасности угрожали.





"Володя находился в номере, когда ему раздался звонок от меня с просьбой позаботиться о сыне, потому что я жду скорую и истекаю кровью", – рассказала Анастасия Веденская в своем "Инстаграм".









В Сеть попали кадры драки. На них Епифанцев швыряет в сторону девушку, которая разбила бокал о голову Веденской, а потом нападает и на режиссера картины.







Агрессию бывшего мужа Веденская объяснила тем, что он был шокирован и защищал мать своих детей, жизнь которой была в опасности. Теперь Анастасия намерена подать заявление на обидчиков и утверждает, что пощады не будет.



