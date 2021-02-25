"Капец вы худая": дочь Заворотнюк своим видом вызвала оторопь

В своем инстаграм-аккаунте модель рассказала, что с юности является искренней фанаткой перманентного макияжа. В частности, она поведала о проблемах с бровями. Модель выложила два фото из салона красоты.
Пользователи соцсети одарили ее Анну Заворотнюк массой комплиментов по поводу ее лица. Они отметили, что девушка очень похожа на знаменитую мать и от природы имеет приятные правильные черты.
Однако наряду с бочкой меда Анна Заворотнюк получила и ложку дегтя. Некоторые фолловеры уверены, что худоба модели стала уже нездоровой. "Капец ты худая", – отметил один из подписчиков.
Ранее дочь онкобольной Анастасии Заворотнюк отправилась отдыхать в Дубай. Анна поделилась с подписчиками кадрами из отпуска. Уже тогда ряд снимков вызвал опасение за здоровье девушки. Стоит отметить, что ее лицо выглядит довольно странно, оно кажется неестественно узким. "Что с лицом? Вид истощенный", "Не узнала сразу", – переполошились поклонники модели.
Напомним, о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк стало известно полтора года назад. Артистка резко пропала с экранов, а позднее появилась информация о том, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" борется с онкологией.
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