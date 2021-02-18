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Будут вместе лежать теперь: вдова решила похоронить умершего у нее на руках Мягкова возле Началовой

Будут вместе лежать теперь: вдова решила похоронить умершего у нее на руках Мягкова возле Началовой

Фото: Дни.ру/Феликс Грозданов
Троекуровское кладбище считается филиалом престижного Новодевичьего. Здесь хоронят знаменитых военных, спортсменов, артистов. Именно тут упокоится и Андрей Мягков.
прочитано 1615 раз

Причиной смерти народного артиста РСФСР стала острая сердечная недостаточность. Он умер у себя дома на руках у супруги Анастасии Вознесенской. С ней, кстати, он играл в знаменитом фильме Эльдара Рязанова "Гараж". В ночь на 18 февраля актриса обнаружила, что 82-летний муж потерял сознание и вызвала медиков, но прибывшая "скорая помощь" уже ничем не смогла помочь звезде...

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 Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

А уже утром стало известно, что актера похоронят 20 числа на Троекуровском кладбище столицы. Тут покоятся многие его коллеги – Николай Караченцовым, Александр Лазарев, Марина Голуб, Вера Глаголева, Валентин Гафт, Сергей Юрьевич. Со многими из них Мягков при жизни работал в театре и снимался в кино.

Но самое известное и посещаемое сегодня захоронение Троекуровского некрополя – могила умершей почти два года назад певицы Юлии Началовой. Юлю любила вся страна, поэтому символично, что и Андрея Мягкова похоронят рядом. Теперь они будут лежать рядом...

Многих это решение удивило, ведь актеру по статусу полагалось Новодевичье или Ваганьковское кладбище. Да и упокоиться там стоит намного дешевле.

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Автор: 18 февраля 2021, 16:10
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Лучшие роли народного артиста Андрея Мягкова

комментарии

Ответить:

Гость611418
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Придурки, достали уже с этой певичкой! Кто она такая, чтобы о ней писать и для кого честь и для кого позор лежать на погосте рядом с поющими трусами! Мягков-это Великий актер и Великий человек, не имеющий ничего общего гейшоу бизнессом. Постыдилися бы уже писулька Губкин! К вечеру назнем наследство делить.
Гость629248
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Что за бред, какая Началова? Ее страна и не знала и не знает. Ужас, а не сравнение. Автор вы в адеквате? Вас уволить за такое
ВАСЬЯ
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Ванька Губкин,не пей так много, и не кури что попало."Юлю любила вся страна..." ты чё? Её никто не знал, марамойку, алкоголичку и наркоманку подохнувшую от СПИДа заживо сгнившую от сифилиса. Как не стыдно сравнивать.Или земли обожрася с могилки Началки...
Гость623500
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При чем тут началова?!Ну,сравнили масштаб...И вдова ли это сказала, скорее Губкин упражеяется!
Гость629200
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Гостьттт
Оборзели , мягкова надо хоронить на самом лучшем кладбище
какая разница где...земля везде одинаковая............
Гостьттт
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Оборзели , мягкова надо хоронить на самом лучшем кладбище
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