Будут вместе лежать теперь: вдова решила похоронить умершего у нее на руках Мягкова возле Началовой

Причиной смерти народного артиста РСФСР стала острая сердечная недостаточность. Он умер у себя дома на руках у супруги Анастасии Вознесенской. С ней, кстати, он играл в знаменитом фильме Эльдара Рязанова "Гараж". В ночь на 18 февраля актриса обнаружила, что 82-летний муж потерял сознание и вызвала медиков, но прибывшая "скорая помощь" уже ничем не смогла помочь звезде...
А уже утром стало известно, что актера похоронят 20 числа на Троекуровском кладбище столицы. Тут покоятся многие его коллеги – Николай Караченцовым, Александр Лазарев, Марина Голуб, Вера Глаголева, Валентин Гафт, Сергей Юрьевич. Со многими из них Мягков при жизни работал в театре и снимался в кино.
Но самое известное и посещаемое сегодня захоронение Троекуровского некрополя – могила умершей почти два года назад певицы Юлии Началовой. Юлю любила вся страна, поэтому символично, что и Андрея Мягкова похоронят рядом. Теперь они будут лежать рядом...
Многих это решение удивило, ведь актеру по статусу полагалось Новодевичье или Ваганьковское кладбище. Да и упокоиться там стоит намного дешевле.
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