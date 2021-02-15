Трясущий причиндалами Тарзан встал на защиту 75-летней полуголой тещи в мини-юбке

В честь 75-летия матери Наташи Королевой Сергей Глушко опубликовал на своей странице откровенный снимок тещи. Людмила Порывай предстала на фото в полуобнаженном виде. После этого на семью обрушились с критикой.



На фото Людмила Порывай предстала в ярко розовых босоножках, с оголенными ногами и плечами. Подписчики Тарзана считают, что 75-летней женщине негоже щеголять перед глазами людей в таком откровенном виде. Многие указали на возраст Людмилы Порывай и не стесняли себя в резких выражениях.

Сергей Глушко заявил, что не позволит обижать любимую тещу. Для этого он опубликовал свое видео, на котором позировал в одних мини-трусах. К слову, это уже привычный вид Тарзана, поэтому не совсем понятно, чем он хотел удивить.

Судя по всему, муж певицы Наташи Королевой хотел отвлечь внимание назойливых комментаторов от неудачного снимка его тещи в мини-юбке принцессы и с короной на голове.

"Отстаньте от моей прекрасной тещи! Вот вам свежее мясо!" – написал Тарзан в своем "Инстаграм". В этой же публикации стриптизер поздравил всех с Днем святого Валентина. Но и эта публикация не остановила хейт.

"Позорное страхолюдие! Стыдно за облик мужчин, причиндалами трясти, не на заводе, как работяга работать. Жалко сына, видит и читает про родителей, позор", – отметил подписчик.

В последнее время звездное семейство Наташи Королевой и Сергея Глушко то и дело натыкается на жесткую критику общественности. Все началось с грязного скандала с изменой танцовщика. Он вымолил прощение у Наташи Королевой, но пятно на репутации уже не отмоешь.

