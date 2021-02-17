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"Чувствую себя стариком": подхвативший ковид Пригожин о своем состоянии

"Чувствую себя стариком": подхвативший ковид Пригожин о своем состоянии

Иосиф Пригожин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Иосиф Пригожин борется с последствиями коронавирусной инфекции. Он рассказал о том, какой ад пережил за время нахождения в больнице.
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У продюсера была тяжелая форма заболевания – новый британский мутированный штамм. О полном излечении речи пока не идет. Звезде предстоит реабилитация.

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Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

Иосифа Пригожина поместили в клинику в Дубае, где он подхватил коварную инфекцию. Через неделю после госпитализации у продюсера наблюдалось 60% поражения легких. По словам мужа певиц Валерии, он пережил настоящий ад, но настроен оптимистично.

За время болезни продюсер многое переосмыслил. Врачи считают, что процесс восстановления может занять до пары месяцев. У Иосифа Пригожина пока осталась слабость и кашель, нет сил.

"Чувствую себя стариком", – посетовал продюсер. Самым ужасным, по его словам, было то, что он не мог сам дышать.

Иосиф Пригожин рассказал, что легкие быстро привыкают к кислородным баллонам и превращаются в требуху, поэтому медики старались заставить его дышать самому. Он очень благодарен дубайским медикам, которые спасли ему жизнь.

Сегодня продюсер больше всего жалеет о том, что не привился от коронавируса вовремя. Иосиф Пригожин советует делать это как можно раньше. Но больше всего его поразила реакция пользователей Сети на его несчастье. Некоторые из них комментировали происходящее, не стесняя в выражениях, вместо простого человеческого сочувствия.

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Автор: 17 февраля 2021, 17:56 Источник: Starhit.ru ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

ВАСЬЯ
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Дни ру это самое грязное и <цензура> издание. Писаки роются в сс анном белье отбросов от человеков
Гость620647
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Лысый урод со своей костлявой до смехотворного молодящейся шмотницей безголосой Валерией-блевотны и отвратительны
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