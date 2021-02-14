"Заберите руку, ногу": Увядающий от страшного недуга Пригожин призвал россиян колоться

Знаменитый супруг певицы Валерии перенес тяжелую форму коронавирусной инфекции. Иосиф Пригожин заговорил о необходимости вакцинации.

В 2020 году известный продюсер публично и громко жаловался на финансовое положение, но, как выяснилось, ждать беды стоило не из-за денег. Здоровье Иосифа Пригожина дало слабину во время отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах – там мужчина переболел британским штаммом коронавируса и очутился в инвалидной коляске. Даже поход в туалет стал для звезды серьезной проблемой. По словам продюсера, дышать самостоятельно он не мог и пережил настоящий ужас. "Доктору говорил: заберите руку, ногу, только дайте мне дышать.", – выразился муж певицы Валерии.

Сейчас мужчина пытается восстановиться после перенесенного недуга, выглядит неважно и все еще ощущает последствия пережитых мучений. При этом продюсер жалеет, что не сделал прививку от ковида, хотя собирался вакцинироваться. В эфире канала "НТВ" Иосиф Пригожин призвал своих родных и близких задуматься об опасности коронавируса и сделать от него уколы. "Сейчас по всему миру мутировавший штамм", – объявила знаменитость.

Напомним, в апреле 2020 года продюсер дал интервью, в котором заявил о заговоре определенной группы людей, которая заинтересована в том, чтобы ковид распространялся. По словам Иосифа Пригожина, цель участников заговора – доминирование на планете.