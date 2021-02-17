Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Страшный день февраля: Летящая на огромной скорости машина с Мерзликиным упала в Москву-реку
"Можете сломать": ОМОН арестовал опешившую Долину в ночном клубе
Не Петросян: настоящая фамилия юмориста вскрылась на суде
Стаса Пьеху нашли в гримерке без чувств на полу
партнеры
Среда
17 февраля
Лента новостей
19:16
Житель Тверской области выбросил пятилетнего сына с балкона
19:04
Один шанс на миллион: можно ли разбогатеть, купив лотерейный билет
19:01
Бузова заявила о воссоединении: Мы снова вместе
18:47
Инфекционист предупредил об опасности бессимптомного COVID-19
18:45
"Сердце бы вырвала": Гузеева показала изуродованную ногу дочери после операции
18:15
Лукашенко делает все, чтобы озлобленность в белорусском обществе росла – экономист Марголин
18:10
Смерть "Дома-2": в кастинг-службе сообщили о заморозке шоу
17:56
"Чувствую себя стариком": подхвативший ковид Пригожин о своем состоянии
17:55
Что стало с близнецами Торсуевыми из фильма "Приключения Электроника"
17:55
"Максима подставили": Меньшова объяснила поведение затыкающего ее Галкина
17:50
"Само очарование!": Алина Кабаева вышла в свет неузнаваемой после слухов о родах
17:09
Сказала "Да": Тимати с букетом в руках сделал предложение 26-летней модели
17:08
"Мы любой копейке рады": обнищавшая Гулькина пошла на крайние меры
17:07
Валентина Матвиенко раскрыла размер своей пенсии
17:04
Очень похожа: скрывающий жену и младших детей Нагиев проговорился о дочери
16:54
Собянин рассказал о создании Центра поддержки для москвичей с особенностями развития
16:35
Дорн полез целоваться к Смолову на глазах у внучки Ельцина
16:29
"Гарик Пугачев": Харламов превратился в женщину
16:11
Звезду "Полицейского с Рублевки" потребовали выдворить из России из-за компромата
16:04
Многочисленные ушибы и кровь: "мертвый" вид Алибасова вызвал оторопь
15:54
Разбогатевшая бизнесменша-сестра Бледанс купила квартиру в Москве
15:50
"Уже месяц думаю, что случилось": россияне поздравляют оголившуюся Кафельникову с беременностью
15:37
"Голосом сын никогда не обладал": мать раскрыла правду о Тимати
15:37
Лещенко благословил затравленную Бузову на исполнение гимна России
15:31
Байден о жизни в Белом доме: Золотая клетка
15:26
"Бог сжалился над нами": Васильева взмолилась после слов о крайней нужде
15:15
Озлобленный Пригожин обнародовал баснословные гонорары Шнурова
15:07
Закрыли перед носом дверь: возмущенный Киркоров побежал в ЕСПЧ
14:53
Сняла интимные кадры исподтишка: Мельникова из "Папиных дочек" подло подставила Асмус
14:51
Довела до тошноты: блогер-фармацевт Диденко прижалась лицом к паху нового любовника
14:50
Пятилетняя дочь Климовой потрясла народ
14:36
В Сызрани нашли мумифицированное тело мужчины
14:34
Ничего не сделал в жизни: Нагиев жестко приложил дилетанта Крида
14:31
В Можайске раскрыли жестокое убийство мужчины
14:21
Разборки Ахеджаковой с бывшим мужем назвали глупостью: Эти люди не успокоятся
14:14
Тотальный контроль: Алсу потребовала все пароли от соцсетей дочек
14:12
Под Томском из-за падения грузовика с моста погиб водитель
14:06
Собчак поглумилась над угодившей в скандал Канделаки
14:00
Вицин и Мордюкова возненавидели все на свете на съемках "Женитьбы Бальзаминова"
13:59
Королева Елизавета II нанесла Меган Маркл сокрушительный удар
13:50
В Благовещенске трое детей потеряли сознание из-за распыления газового баллончика
13:43
"Смотри в гроб не блевани": кадры похорон с участием Вдовиченкова довели до истерики
13:40
Житель Карелии устроил погоню со стрельбой под Петербургом
13:38
Путин оценил возможность расширения использования маткапитала
13:32
Сын известного актера погиб под колесами электрички
13:19
Сын о состоянии госпитализированного Боярского: Врачи разводят руками
13:17
"Обида и разочарование": Семенович разрыдалась из-за несправедливости
13:16
Путин о закрытии телеканалов на Украине: Прихлопнули одним росчерком пера
12:48
Истощенная Варнава не смогла встать с кровати: Простите все, кого подвела
12:43
Ахеджакова пошла войной на бывшего мужа из-за квартиры в Москве
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Мы собираемся пожениться": Макеева вцепилась в бросившего четверых детей мужика
"Держись, Людок": Мария Максакова довела мать до состояния душевного ада
Проскурякова оправдалась после грязного скандала: Это ненормально и незаконно
Стало известно о новых проблемах у онкобольной Заворотнюк
"Стал пунцового цвета с опухшим лицом": сын Тодоренко и Топалова срочно госпитализирован
"Срамота!": развратная звезда "Дома-2" прилюдно взяла в рот огромный фаллос
Шоу-бизнес
Что стало с близнецами Торсуевыми из фильма "Приключения Электроника"

Что стало с близнецами Торсуевыми из фильма "Приключения Электроника"

Кадр из фильма "Приключения Электроника"
Юрий и Владимир Торсуевы прославились ролями в культовом советском фильме "Приключения Электроника". Однако во взрослом возрасте близнецы снимались редко, да и жизнь свою в итоге связали со всем с другим бизнесом.
прочитано 606 раз

Мальчики родились в 1966 году в семье секретаря ЦК ВЛКСМ и экономиста. Вову назвали в честь отца, а вот Юра получил имя в честь Гагарина, с которым, кстати, был дружен их папа. Братья росли активными и любознательными, с детства питали страсть к технике, играли на гитаре, занимались хоккеем и увлекались мотоциклами.

ПО ТЕМЕ

Как снимали культовый советский фильм "Приключения Электроника"

Впрочем, братья Торсуевы не упускали возможности с кем-нибудь подраться, поэтому когда в очередной раз директор вызвала их "на ковер", были уверены, что сейчас им влетит за очередную выходку. Однако оказалось, что ребят хотят отправить на пробы для фильма, который планировалась снимать на Одесской киностудии.

Изначально режиссер Константин Бромберг думал, что Электроника и Сыроежкина сыграет один актер, но позже решил, что все-таки с этой задачей справятся близнецы. Братья Торсуевы стали 368-й парой. Выбор пал именно на них по нескольким причинам. Во-первых, ребята умели играть на гитаре, водили мопед и даже посещали драмкружок. Во-вторых, мальчики были единственными, кто пришел на пробы в 40-градусный мороз.

Кадр из фильма "Приключения Электроника"

Торсуевым было непросто выбрать, кто из них сыграет Электроника, а кто Сыроежкина. Позднее Владимир признался, что этот вопрос решали дома на кухне. "Мне больше импонировал Электроник, я сравнивал его характер со своим", – рассказал актер. Но так как Юра был младше на 10 минут, брат уступил ему эту роль. Увы, во время съемок ничего не клеилось, и в итоге режиссер поменял парней местами – так справедливость восторжествовала.

После премьеры 13-летние близнецы Торсуевы проснулись знаменитыми. Лента "Приключения Электроника" стала самым популярным детским фильмом за всю историю советского кино. Мальчиков постоянно узнавали на улицах, а их дом был завален мешками с письмами от поклонников.

Увы, свою жизнь с кино братья Торсуевы не связали. Несмотря на то, что и Юра, и Вова получали предложения от режиссеров, они отказывались от съемок, так как категорически не хотели появляться на экранах по отдельности. После школы парни снялись в фильме Игоря Апасяна и Ирины Яковлевой "Незнайка с нашего двора", но успех "Приключений Электроника" повторить не удалось.

Затем ребята поступили в полиграфический институт, но довольно быстро поняли, что он им не подходит. В итоге забрали документы и отправились в армию, перед этим успев поработать на хлебозаводе.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

После службы Юрий Торсуев поступил в Институт стран Азии и Африки МГУ, а Владимир – на философский факультет МГУ, но его оттуда отчислили. В итоге он получил высшее образование в Юридической академии. Какое-то время ребята пытались пробиться к кинобизнесе, но все попытки вернуть былую славу оказались неудачными.

Затем братья, как и многие в 90-е, строили бизнес. Впрочем, для Юрия попытка оказалась неудачной. Владимир тоже пробовал себя в коммерции – торговал продуктами, открывал клуб "Апропо", однако достигнуть значительных результатов не получилось. Сейчас Владимир Торсуев работает в "Норильском никеле", а вот Юрий продолжает актерствовать время от времени. Одна из его последних работ – роль в сериале "Женский детектив".

Владимир был женат четыре раза, у него него подрастает 12-летняя дочь. Правда, девочка живет отдельно от отца. У Владимира есть любимая жена и двое детей. Сын Никита поступил в университет, а дочь Настя учится в средней школе.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 17 февраля 2021, 17:55 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВАСЬЯ
Пожаловаться Ответить
Дни ру это самое грязное и <цензура> издание. Писаки роются в белье отбросов от человеков
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Смерть "Дома-2": в кастинг-службе сообщили о заморозке шоу

Перезапуск провалился
Шоу-бизнес

Сказала "Да": Тимати с букетом в руках сделал предложение 26-летней модели

Девушка согласилась
Сериалы

"Максима подставили": Меньшова объяснила поведение затыкающего ее Галкина

Актриса поделилась закулисьем схемок телепрограмм
Шоу-бизнес

"Уже месяц думаю, что случилось": россияне поздравляют оголившуюся Кафельникову с беременностью

Фанаты обсуждают новое фото модели

Гороскоп

"Ведьмочка": энергичную Темникову попросили не ложиться под нож
Красавчику Степанову из "Обитаемого острова" пообещали изоляцию
Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля 2021 года
Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+