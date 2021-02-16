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Шоу-бизнес
Как снимали культовый советский фильм

Как снимали культовый советский фильм "Приключения Электроника"

Кадр из фильма "Приключения Электроника"
"Приключения Электроника" стали одним из самых популярных детских фильмов за всю историю советского кинематографа. Картина Константина Бромберга о похождениях подростков по мотивам фантастических повестей Евгения Велтистова "Электроник – мальчик из чемодана" и "Рэсси – неуловимый друг" приобрела статус культовой.
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За основу фильма взяли лишь главный сюжет повестей: электронный мальчик сбегает и встречает своего "живого" прототипа. При этом события происходят в далеком будущем, где уже существуют видеозвонки, вертолеты-такси, плоские телевизоры и многое другое, что для нас сейчас стало нормой.

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"Приключения Электроника" продолжаются

Создатели фильма наделили Электроника человеческими качествами. В книге мальчик-андройд был бесстрастным технарем, далеким от искусства, а в экранизации он умеет рисовать и прекрасно поет. Злодеи также претерпели некоторые изменения. Например, Урри (Николай Караченцев) в повести был вовсе не обаятельным мотоциклистом, а пожилым водителем лимузина, а довольно приятный главарь банды Стамп – жутким ученым, проводившим опыты на животных.

Изначально планировалось, что Электроника и Сыроежкина сыграет один актер, однако потом режиссер все же решил привлечь к работе близнецов. Правда, найти мальчиков, которые бы умели играть на гитаре, танцевать, петь и водить мопед, было задачей не из легких.

Кадр из фильма "Приключения Электроника"

Володя и Юра Торсуевы стали 368-й парой, пришедшей на пробы. Причем все решил случай. Парни единственные явились на киностудию в 40-градусный мороз. Впрочем, фактором в их пользу стало и то, что они занимались в музыкальной школе и были весьма пластичны.

Съемочный процесс фильма "Приключения Электроника" длился восемь месяцев, и был непростым. Так как лента готовилась на Одесской киностудии, все это время дети-актеры жили в гостинице практически без присмотра и посещали местную школу, правда, довольно неохотно.

Сложность работы с подростками была еще и в том, что ребята очень быстро росли и менялись внешне. За время съемок приходилось постоянно перешивать костюмы – например, братья Торсуевы дважды сменили школьную форму.

Кадр из фильма "Приключения Электроника"

Интересные факты

  • Для съемок братьев Торсуевых перекрасили в блондинов. После премьеры картины поклонники узнавали их по белокурым локонам, и это доставляло определенный дискомфорт. В итоге ребята просто сбрили волосы.
  • Братья Торсуевы после работы над фильмом "Приключения Электроника" не стали актерам. Юрий окончил Институт стран Азии и Африки, позднее занимался машинами, а Владимир после юридической академии переехал в Сибирь, работал в металлургической компании.
  • Музыку к фильму написал композитор Евгений Крылатов, тексты песен – поэт Юрий Энтин. Торсуевы не могли сами исполнять композиции, потому что голоса у парней были абсолютно не поставленные. Кроме того, у мальчиков в силу переходного возраста начал ломаться голос.

Кадр из фильма "Приключения Электроника"

  • Так как съемки проходили в Одессе, у Юры Торсуева неожиданно появился говор. В итоге Сыроежкин не только поет не сам, но и говорит за него актриса Ирина Гришина.
  • Роль девочки Майи Светловой должна была исполнить уже известная по "Красной Шапочке" Яна Поплавская, но юная звезда закапризничала и отказалась.
  • Картина "Приключения Электроника" вошла в топ-100 самых популярных российских фильмов всех времен.

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Автор: 16 февраля 2021, 22:15

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