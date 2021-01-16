"Ух": Глюкоза сверкнула обнаженными формами

Певица Глюкоза держит себя в роскошной форме и нередко выкладывает достаточно откровенные фотографии. Поклонники тут же осыпают кумира восторженными комментариями.

На этот раз исполнительница опубликовала фотографию из Майами, где она проводит отпуск. 34-х летняя звезда позирует на фоне пальм, шезлонгов и небольшой виллы. На ней надет только купальник модного лилового цвета. Лук дополняют солнцезащитные очки квадратной формы и разноцветный платок, повязанный на голову.

Пользователи высоко оценили снимок артистки. "Выглядишь очень сексуально", (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Ух, какая!", "Шикардосная", "Какая фигура", "Это стринг боди на ней? Хоть бы попой повернулась к зрителям", "Снимайте купальник, он не нужен", "Какая же Вы роскошная", – комментировали подписчики. Публикация собрала более 50 тысяч лайков.

Напомним, несмотря на постоянное внимание мужчин в интернете, она – человек невероятно семейный. Брак Натальи и Александра Чистякова по праву считается одним из самых крепких на отечественной эстраде. Пара поженилась 16 июня 2006 года. Тогда они сыграли тематическую свадьбу в стиле 90-х. В 2007 году у них родилась первая общая дочь Лидия Чистякова-Ионова, а в 2011 вторая – Вера Чистякова-Ионова.

В 2016 году возлюбленные стали победителями премии журнала "ОК!" в номинации пара десятилетия. Ранее постоянно ходили слухи о том, что они якобы собираются развестись. В прошлом году певица ответила, что даже если они ссорятся, то всегда находят выход, приходят к консенсусу.





