"Страшненькая": народ ахнул при виде изменившейся до неузнаваемости МакSим

Год назад певица официально объявила, что покидает сцену. Однако она не сообщила, когда запланировано ее триумфальное возвращение. Видимо, время пришло.

Пользователи внимательно отслеживали контент звезды все это время. Им не терпелось понять: почему одна из самых популярных исполнительниц 2000-х решила сделать паузу в своих выступлениях. Тогда появилось множество версий.

Некоторые утверждали, что у Абросимовой серьезные проблемы с алкоголем. Многих смутили и последние фото певицы. Было очевидно, что она сильно поправилась, и этот факт оброс самыми разными слухами. Поклонники полагали, что у нее возникли проблемы со здоровьем, приписывали звезде гормональную терапию.

Недавно артистка появилась в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека". Она призналась: все случилось из-за аварии. Оказалось, что певица пролежала в больницах около двух месяцев из-за внутренних повреждений. Она долго не могла встать без посторонней помощи, поэтому набрала около 15 килограммов.

Накануне звезда появилась в передаче "Вечерний Ургант", где произвела настоящий фурор. Даже сдержанный Иван Ургант не смог промолчать и искренне восхитился формой артистки. Она невероятно изменилась, похудела и стала настоящей красавицей.

Ведущий уточнил у звезды, занимается ли она спортом. МакSим рассказала, что сейчас активно тренируется. Среди новых увлечений звезды: бокс, конкур и теннис. Она призналась, что тренажерные залы не посещает, потому что всегда занимается "страшненькая": без макияжа и прически. Певица не любит, когда на нее обращают внимание в таком виде.

