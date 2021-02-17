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Шоу-бизнес

"Страшненькая": народ ахнул при виде изменившейся до неузнаваемости МакSим

МакSим. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Год назад певица официально объявила, что покидает сцену. Однако она не сообщила, когда запланировано ее триумфальное возвращение. Видимо, время пришло.
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Пользователи внимательно отслеживали контент звезды все это время. Им не терпелось понять: почему одна из самых популярных исполнительниц 2000-х решила сделать паузу в своих выступлениях. Тогда появилось множество версий.

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Некоторые утверждали, что у Абросимовой серьезные проблемы с алкоголем. Многих смутили и последние фото певицы. Было очевидно, что она сильно поправилась, и этот факт оброс самыми разными слухами. Поклонники полагали, что у нее возникли проблемы со здоровьем, приписывали звезде гормональную терапию.

Недавно артистка появилась в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека". Она призналась: все случилось из-за аварии. Оказалось, что певица пролежала в больницах около двух месяцев из-за внутренних повреждений. Она долго не могла встать без посторонней помощи, поэтому набрала около 15 килограммов.

Накануне звезда появилась в передаче "Вечерний Ургант", где произвела настоящий фурор. Даже сдержанный Иван Ургант не смог промолчать и искренне восхитился формой артистки. Она невероятно изменилась, похудела и стала настоящей красавицей.

Ведущий уточнил у звезды, занимается ли она спортом. МакSим рассказала, что сейчас активно тренируется. Среди новых увлечений звезды: бокс, конкур и теннис. Она призналась, что тренажерные залы не посещает, потому что всегда занимается "страшненькая": без макияжа и прически. Певица не любит, когда на нее обращают внимание в таком виде.

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Автор: 17 февраля 2021, 09:15 Источник: "Первый канал" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Экстремальные увлечения певицы МакSим

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