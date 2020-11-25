"Совсем на вас не похожа": МакSим удивила фотографией взрослых дочерей

Певица Максим как будто вернулась к жизни. Она вновь ведет свои соцсети и общается с поклонниками. После грязных слухов, которые ходили о ней во время ее исчезновения, все потеряли дар речи при ее появлении. Певица очень похудела и посвежела. Словом, стала выглядеть так, как десять-пятнадцать лет назад.
На днях звезда опубликовала новое фото в своем "Инстаграм". В кадре она сидит на полу рядом со своими взрослыми дочерьми – Машей и Сашей. Все трое рассматривают альбом.
Подписчики удивились, как дети певицы выросли. Некоторые отметили, что старшая дочь совершенно не похожа на мать.
"Старшая совсем на вас не похожа, ни грамма"; "Я ее видела, она похожа на тетю Марину"; "Младшая похожа, а старшая в папу пошла", – написали фолловеры.
Все пожелали счастья и здоровья семье артистки. Подписчики отметили, что Максим рядом со взрослыми дочками выглядит, как их подружка.
Отметим, что Максим родила двоих дочек от разных мужчин. Оба этих союза распались. Старшая дочь Саша появилась на свет в 2009 году, младшая, Маша, в 2014 году.
Напомним, после страшной аварии, в которую попала Максим за границей, она объявила об уходе со сцены. Певица проходила долгий курс реабилитации и сильно поправилась, потому что долго была обездвижена. Ходили слухи, что у певицы алкоголизм, однако эти слухи ничем не подкреплены. Недавно Максим сообщила, что скоро вновь порадует поклонников новыми песнями.
Популярные темы форума
У мужа не стоит
C кого больше спрос - с мужчин или с женщин ?
Вы счастливы?
Собака
Заниматься любовью при ребенке
Кастовые отношения
А вы бы позволили выйти замуж за араба?
Нужно ли наказывать детей за враньё и хамство?
Противный привкус
Почему девушки выбирают постарше?