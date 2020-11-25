"Совсем на вас не похожа": МакSим удивила фотографией взрослых дочерей

Недавно певица МакSим ворвалась в мир шоу-бизнеса после долгого молчания. О ней ходили самые разные слухи. Говорили и о болезнях, и об изменившейся внешности. Но артистка снова показала себя, и все ахнули. Звезда вернула себе внешность, как в начале карьеры.

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