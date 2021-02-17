"Смотри в гроб не блевани": кадры похорон с участием Вдовиченкова довели до истерики

Я не люблю современные российские комедии – примитивно, плоско, глупо. Просто стыдно порой за зрителей, которых оболванивают "фильмами", типа "Ржевский против Наполеона", "Беременный", "Большая ржака". Поэтому на закрытый показ картины "Батя", которая выйдет в прокат 23 февраля, шел с опасением.

Жанр ленты, снятой в содружестве каналами ТНТ и ТНТ4, заявлен как "самая родная комедия". И в данном случае он целиком себя оправдывает. Первыми зрителями ленты стали самые циничные и строгие зрители – журналисты, которых мало чем удивишь. Но все на протяжении полутора часов хохотали в голос, падая от смеха с кресел. Со многими просто случилась истерика. Настолько остроумно, узнаваемо и тонко все схвачено.

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Со сюжету этого роуд-муви Макс (Стас Старовойтов) отправляется с семьей на машине на 70-летнего бати (Владимир Вдовиченков). И всю дорогу вспоминает свое детство, пришедшееся на начало 90-х.

Отец воспитывал Макса (ребенком его играет Андрей Андреев, знакомый по фильму "Солдатик") в меру собственных скромных педагогических способностей. Учил бороться со страхами и поэтому заставлял целовать мертвую бабку, правда, предупреждая: "Смотри, не блевани в гроб!" Учил счету по датам на кладбищенских памятниках. Учил отличать "право" и "лево", сделав болезненную "крапивку" на руках. Учил избавляться от брезгливости, отправляю копаться в унитазе и смотреть на отрезанное коровье вымя.

Этот фильм для тех, кто родился на излете Советского Союза и знает, что такое дышать над кастрюлей с картошкой при кашле или закладывать в нос дольки чеснока, кто умеет выбивать ковер во дворе на турнике, кто ходил "погулять часок", пока у папы и мамы "дела", кого стригли дома машинкой, кто таскал домой дворовых кошек, кто ходил с родителями на работу и кто помнит молоко в треугольных бумажных пакетах.

"А у меня было так же!", "Это как у меня!", "Я помню такой танк" – то и дело слышится шепот в зале. Кажется, что каждый благодаря "Бате" перенесся во время, когда деревья были большими. И жизнь казалось счастливее и беззаботнее.