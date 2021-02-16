Вскрылись шокирующие подробности о тайной внучке Ланового

В СМИ шесть лет назад просочилась информация о том, что в Архангельске живет родная внучка Василия Ланового. Но ее семья не хочет это афишировать и уходит от комментариев. Теперь появились новые подробности.

Шесть лет назад Василий Лановой впервые признался, что у него есть внучка. Позже женщина по имени Жанна из Архангельска рассказала, что растит внебрачную дочь покойного сына Ланового – Сергея. По словам женщины, у них была короткая связь с сыном звезды. От него она родила дочь.





Василий Лановой сразу сделал тест ДНК и узнал, что Анна и правда его родная внучка. Потом выяснилось, что его сын даже виделся с дочерью. Все это хранилось в тайне. Об этом знала его гражданская супруга Ольга Гессе. Она подтвердила слова Жанны.





С тех пор Василий Лановой обрел крылья. Он брал к себе Аню на выходные из Архангельска в Москву. Он души в ней не чаял и делал все для нее. Но свою внучку он так и не показал публике.





За всю жизнь Жанна и ее дочь Аня так ни разу и не пообщались с прессой, но недавно дали интервью "КП". Оказывается, Анна была на прощании с Василием Лановым. По фото с похорон становится совершенно очевидно – она копия своего звездного деда.





Сейчас внучке Василия Ланового около 20 лет. Она имеет аристократические утонченные черты лица, увлекается искусством. Встречается с выпускником ВГИКа. Сама Анна окончила музыкальную школу по классу фортепиано и намерена развиваться в творческой среде.





На вопрос о том, является ли она внучкой Василия Ланового, она ничего не ответила. Девушка ушла от темы и заявила, что не будет распространяться об этом. Потом Анна заблокировала все свои контакты и не стала говорить с журналистами. Мать Анна стала опровергать отцовство Ланового. Такое поведение семьи просто шокировало, ведь не понятно, почему родные легендарного артиста не хотят об этом говорить.