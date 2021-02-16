Мертвых российских знаменитостей предложили уложить в одном месте с танцплощадкой

Шоумен и глава "Союза Профессиональных Ритуальных Агентов" Стас Барецкий предложил создать в стране специальное кладбище для звезд российского шоу-бизнеса. Свою инициативу он намерен предложить на рассмотрение в Госдуму.

Москва и Санкт-Петербург перенасыщены кладбищами, и люксовые могилы уже практически негде устраивать. А некоторым звездам и вовсе не на что хоронить себя и родных. В связи с этим Стас Барецкий предложил создать специальные кладбища для звезд по аналогии с военным кладбищем в Мытищах.

Точку кипения создал последний случай с умершим актером из сериала "След" Олегом Валкманом, у которого не было родственников и средств на похороны. В итоге на его проводы и погребение люди собирали всем миром. После этого Барецкий считает просто необходимым выделить место под захоронение российских знаменитостей.



"Если государство не имеет возможности поддержать шоу-бизнес в пандемию, то пусть хотя бы достойно похоронит его", – отметил пиарщик шоумена Вадим Горжанкин.

По его мнению, создание такого кладбища исключит случаи вандализма на звездных могилах, ведь все будут в одном месте и под охраной. Многие коллеги Барецкого поддержали его. Также он предложил оборудовать на таких кладбищах танцплощадки. Учитывая, что артистов провожают в последний путь с трибуны и с аплодисментами.

Напомним, в середине января Стас Барецкий попал в аварию, в которой выжил по счастливой случайности. Его автомобиль не подлежит восстановлению.