"Тела предавались огню": Ирина Безрукова раскрыла тайну погибшего сына

Весна 2015 года стала для Ирины Безруковой безжалостным испытанием. Именно тогда скончался юный наследник звездной семьи – Андрей Ливанов. Теперь актриса живет одними лишь воспоминаниями и тайнами. Впервые со дня смерти сына она решила рассказать о похоронах.

Выяснилось, что тело 25-летнего Андрея не было предано земле. Его могилу не найдет даже опытный сторожила кладбища. Дело в том, что наследник Ливанова грезил идеями спасения человечества. Сын Ирины Безруковой говорил, что человечество растет с большой скоростью и приводит весь мир в вид одного большого кладбища.

Известно, что прах Андрея был развеян над озером в Карелии. Выполнение важного ритуала выпало на плечи отца погибшего парня – Игоря Ливанова. Артист долгие 11 лет был женат на Ирине Безруковой. Мужчина сразу же поддержал идею экс-супруги, так как понимал, что эта просьба была бы близка к последнему желанию наследника.

"Есть разные традиции, когда тела предавались огню и потом уходили в природу. Я просто выполнила его волю", – рассказала актриса.



Озеро в северной республике стало отличным местом для прощальной церемонии. Ливанов-младший очень любил воду и постоянно ездил на рыбалку с отцом. Однако в Карелию они так и не добрались.

По словам Ирины Безруковой, душа человека не находится в могиле. Есть десятки различных способов прощания с любимым человеком. Артистка уверена, что все индивидуально и должно зависеть от конкретной ситуации. По этой же причине звезда не посещает места захоронения других родных. Напомним, что в раннем возрасте Ирина потеряла маму, страдавшую раком мозга. Чуть позже не стало и ее бабушки.