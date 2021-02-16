"Цыганка, циркачка": помощник сделал громкое заявление о вдове Баталова

Михаил Цивин утверждал, что вдова легендарного артиста заключила договор с Натальей Дрожжиной, так как боялась, что ее собственность достанется родственникам Баталова. Джапаридзе считает такое положение дел вполне возможным. Он уверен: у семьи Ардовых всегда были непростые отношения с родственниками.
Помощник Баталова утверждает, что они представляют собой "рафинированную интеллигенцию". Долгое время Ардовы принимали в своем доме и Михаила Булгакова, и Юрия Олешу, и Анну Ахматову, и многих других великих людей.
По словам Зураба, они относились к Леонтенко достаточно пренебрежительно с самого первого появления в жизни Алексея Владимировича. "Цыганка, циркачка", – говорит друг о вдове актера. Семья Ардовых считала, что артист ошибся с выбором. Также Джапаридзе упомянул, что тяжелые отношения с отчимом связывали и самого Баталова еще до брака с избранницей.
Оказалось, что однажды Алексея Владимировича пригласили на съемки в Ленинград. Он рассказал об этом руководству театра. Начальство не одобрило выбор актера и предупредило, что, если он уедет, то может больше не возвращаться. Тогда Баталов спросил у отчима, как ему быть. Виктору Ардов ответил, что он будет дураком, если откажется от поездки. Актер послушал его. На следующий день отчим выписал наследника из квартиры.
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