"Цыганка, циркачка": помощник сделал громкое заявление о вдове Баталова

Зураб Джапаридзе был верным другом артиста около 15 лет. Их отношения были настолько близкими, что Алексей Баталов даже предлагал ему пожить в своем загородном доме. Также Зураб был первым в списке потенциальных женихов для его дочери Марии.

Михаил Цивин утверждал, что вдова легендарного артиста заключила договор с Натальей Дрожжиной, так как боялась, что ее собственность достанется родственникам Баталова. Джапаридзе считает такое положение дел вполне возможным. Он уверен: у семьи Ардовых всегда были непростые отношения с родственниками.

Помощник Баталова утверждает, что они представляют собой "рафинированную интеллигенцию". Долгое время Ардовы принимали в своем доме и Михаила Булгакова, и Юрия Олешу, и Анну Ахматову, и многих других великих людей.

По словам Зураба, они относились к Леонтенко достаточно пренебрежительно с самого первого появления в жизни Алексея Владимировича. "Цыганка, циркачка", – говорит друг о вдове актера. Семья Ардовых считала, что артист ошибся с выбором. Также Джапаридзе упомянул, что тяжелые отношения с отчимом связывали и самого Баталова еще до брака с избранницей.

Оказалось, что однажды Алексея Владимировича пригласили на съемки в Ленинград. Он рассказал об этом руководству театра. Начальство не одобрило выбор актера и предупредило, что, если он уедет, то может больше не возвращаться. Тогда Баталов спросил у отчима, как ему быть. Виктору Ардов ответил, что он будет дураком, если откажется от поездки. Актер послушал его. На следующий день отчим выписал наследника из квартиры.