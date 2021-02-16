Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Страшный день февраля: Летящая на огромной скорости машина с Мерзликиным упала в Москву-реку
"Можете сломать": ОМОН арестовал опешившую Долину в ночном клубе
Не Петросян: настоящая фамилия юмориста вскрылась на суде
Стаса Пьеху нашли в гримерке без чувств на полу
партнеры
Вторник
16 февраля
Лента новостей
10:13
Исхудавший Лазарев неожиданно сообщил об объединении с Топаловым
10:00
Тренд на локализм: российские рестораторы высоко оценили коньяк из Коктебеля
09:44
"Дайте спокойно умереть": жена мучила Баталова дележкой имущества
09:29
"Без памперса ни-ни": переломанная Кудрявцева не может нормально передвигаться
09:21
Названы самые популярные среди россиян подарки на 23 февраля
09:01
"Маленькая трещинка в стене": на Украине призвали Запад к совместной атаке на Россию
08:50
Кабаева покрутила задом перед заведенным Малаховым
08:41
Кардинальные перемены во внешности Пугачевой вызвали оторопь
08:26
"Не погубите, умоляю!": рыдающая Немоляева упала на колени
07:00
С любовью к прошлому: как Москва сохраняет свое культурное наследие
05:57
Бузову выдали замуж за европейского аристократа после расставания с Манукяном
04:00
Разочарование в любви: заявлено о проблемах Мирославы Карпович с мужчинами
02:07
"Мы так хорошо живем!": Дружинина пристыдила ноющих артистов
00:02
Коронавирус: последние новости на сегодня, 16 февраля 2021 года
22:59
Забитую татуировками дочь Кончаловского погнали с показа Юдашкина
22:03
Седокова в тесном купальнике возбудила россиян
22:00
В Греции пенсионер умер через восемь минут после вакцинации
21:38
В Москве умер 94-летний ветеран
21:32
"Очередной мухлеж": известный журналист об итогах Всебелорусского народного собрания
21:29
Мишустин направил десять миллиардов в созданный Путиным фонд
21:04
Подо льдом Антарктиды нашли странных животных
20:58
Трудоголик Лазарев забросил детей
20:53
Владимира Соловьева забанили в новой соцсети
20:43
В Самаре замначальника МВД поймали на взятке
20:28
Платные тесты на ковид сравнили с Русско-японской войной
20:12
Стало известно о новых проблемах у онкобольной Заворотнюк
20:07
Королева с мужем позабавили народ на вечеринке с секс-игрушками
20:01
"Стал пунцового цвета с опухшим лицом": сын Тодоренко и Топалова срочно госпитализирован
19:44
"Ношу твою кровь на шее": Меган Фокс шокировала странным подарком молодому любовнику
19:27
Женщина впервые возглавила ВТО
19:14
Володин: Навальный в суде ведет себя как последний негодяй
19:04
Раскрыта личность таинственного любовника Самбурской
18:55
В центре Москвы обрушились строительные леса
18:46
"Уральские пельмени" нанесли сокрушительный удар бывшему директору
18:35
Пел серенады под окном: Деревянко о своей нетрадиционной ориентации
18:26
На Сахалине подростки устроили драку со стрельбой
18:22
Ученые: "Британский" штамм коронавируса смертоноснее исходного
18:03
Песков рассказал о рейтинге доверия к Путину после фильма о "дворце"
17:55
Популярный актер совершил каминг-аут в день влюбленных: Ну вот и все
17:55
Сжигает жир: звезда "Великолепного века" обнародовала рецепт чудо-напитка для похудения
17:23
Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля 2021 года
17:18
Проскурякова оправдалась после грязного скандала: Это ненормально и незаконно
17:09
Лавров высказался о "настоящем унижении" ЕС: Брюссель показал свою беспомощность
17:02
"Лежит в хирургии со штифтами в ноге": Алибасов пытался сбежать из больницы с открытым переломом
16:55
Любовник довел Калашникову до больницы
16:33
Жестокое нападение на семью Дудя: возбуждено уголовное дело
16:25
Показавшая роскошное тело Жади из "Клона" закинула ноги за голову
16:20
Вскрылись сенсационные данные о расставании Бузовой и Манукяна
16:12
Продавший пельмени Абрамовичу онкобольной Тиньков решил бросить бизнес
15:47
Сын-фрик Яковлевой решил избавиться от гроба на лице
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Политолог Марголин указал на оговорки Лукашенко на Всебелорусском собрании: Понимает, что поддержки в народе у него нет
Королева и Тарзан вызвали омерзение интимным видео: Неприятно смотреть!
"Заберите руку, ногу": Увядающий от страшного недуга Пригожин призвал россиян колоться
"Боялась сделать глоток": Барановская об алкогольной зависимости
"Устала бороться за молодость": Бабкина поразила народ сменой имиджа
"Стал седеть на глазах": Киркоров рассекретил тайну со времен романа с Пугачевой
Шоу-бизнес

"Дайте спокойно умереть": жена мучила Баталова дележкой имущества

Алексей Баталов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
За 88 лет жизни Алексей Баталов нажил немалое состояние, которое вызывало беспокойство у жены актера Гитаны Леонтенко. Она буквально изводила мужа разговорами о разделе наследства.
прочитано 629 раз

Гитана Леонтенко не хотела, чтобы что-то из имущества Алексея Баталова досталось его старшей дочери. Надежда в любой момент могла заявить о своих правах на наследство. Чтобы этого не произошло, жена артиста обратилась к скандально известным Наталье Дрожжиной и Михаилу Цивину.

ПО ТЕМЕ

"Или пошлет, или откажет": Кравец о тяжелом характере Баталова

"Вам будет очень плохо": неизлечимо больная дочь Баталова встретилась лицом к лицу с другом-предателем

Гитана Аркадьевна также переживала за страдающую ДЦП дочь Марию, которая могла оказаться в интернате. Леонтенко предлагала помощнику Баталова Зурабу Джапаридзе оформить с ее наследницей фиктивный брак. В таком случае мужчина должен был получить 25% от имущества, которое достанется Марии от отца. Джапаридзе отказался от такого предложения, поскольку не хотел оставлять свою жену и ребенка.

Алексей Владимирович не раз давал понять Гитане Аркадьевне, что разговоры о дележке имущества ему изрядно надоели. Актер просил супругу прекратить обсуждать эту тему.

"Я все имущество на вас переписал, а теперь отстаньте от меня и дайте спокойно умереть", – процитировал Джапаридзе Баталова в беседе с журналистами.

Напомним, Алексей Баталов скончался летом 2017 года. Актер умер во сне. Известно, что у звезды советского кино были проблемы с сосудами. У артиста часто кружилась голова.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 16 февраля 2021, 09:44 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Не погубите, умоляю!": рыдающая Немоляева упала на колени

Актриса просила отпустить ее
Шоу-бизнес

Кардинальные перемены во внешности Пугачевой вызвали оторопь

Примадонна на эстраде уже более 50 лет

Шоу-бизнес

Кабаева покрутила задом перед заведенным Малаховым

Спортсменка зажигала в Лондоне

Шоу-бизнес

"Устала бороться за молодость": Бабкина поразила народ сменой имиджа

Внешность певицы оценил эксперт

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля 2021 года
Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2021 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+