"Дайте спокойно умереть": жена мучила Баталова дележкой имущества

За 88 лет жизни Алексей Баталов нажил немалое состояние, которое вызывало беспокойство у жены актера Гитаны Леонтенко. Она буквально изводила мужа разговорами о разделе наследства.

Гитана Леонтенко не хотела, чтобы что-то из имущества Алексея Баталова досталось его старшей дочери. Надежда в любой момент могла заявить о своих правах на наследство. Чтобы этого не произошло, жена артиста обратилась к скандально известным Наталье Дрожжиной и Михаилу Цивину.

Гитана Аркадьевна также переживала за страдающую ДЦП дочь Марию, которая могла оказаться в интернате. Леонтенко предлагала помощнику Баталова Зурабу Джапаридзе оформить с ее наследницей фиктивный брак. В таком случае мужчина должен был получить 25% от имущества, которое достанется Марии от отца. Джапаридзе отказался от такого предложения, поскольку не хотел оставлять свою жену и ребенка.

Алексей Владимирович не раз давал понять Гитане Аркадьевне, что разговоры о дележке имущества ему изрядно надоели. Актер просил супругу прекратить обсуждать эту тему.

"Я все имущество на вас переписал, а теперь отстаньте от меня и дайте спокойно умереть", – процитировал Джапаридзе Баталова в беседе с журналистами.

Напомним, Алексей Баталов скончался летом 2017 года. Актер умер во сне. Известно, что у звезды советского кино были проблемы с сосудами. У артиста часто кружилась голова.