"Добром не закончится": россияне затравили дочь Волочковой

Ариадна неожиданно для всех пошла по стопам матери и решила приобщиться к сценической деятельности. Теперь девушка занялась вокалом.

Долгое время дочь звезды не стремилась к медийности. Однако недавно девушке исполнилось 15 лет, она создала "Инстаграм" и теперь активно делится последними новостями. "Блог о книгах, фильмах и сериалах. Девушка в берете, которая пишет", – гласит описание профиля. Отметим, на страницу Ариадны уже подписались практически 52 тысячи человек.

Как сообщает "Пятый канал", ранее дочь балерины активно занималась танцами, но теперь решила посвятить себя вокалу. Сегодня девушка опубликовала новое видео. На кадрах она исполнила известную партию Фредди Меркьюри из легендарной группы Queen.

Во время выступления начинающая исполнительница артистично двигается по сцене и пританцовывает. Восхищенная Анастасия Волочкова сидит сбоку и с упоением слушает дочь. В конце видео она внезапно вскакивает и бросается обнимать наследницу.

Многие подписчики поддержали юную певицу. "Интересный образ, отлично одеваешься! Не стесняйся – голос милый!", "Красиво, молодец", "Ариша, умница! Голос хороший", "Здорово, успехов", – писали они.

Однако не всем пришлось по душе исполнение девушки. "******** просто!", "Это опасная затея. И добром она не закончится. Ох", "Боже, зачем?", "Мне не понравилось, поете Вы плохо!", "Ужасно", – возмущались недоброжелатели. Многие обвинили Ариадну в том, что она удаляет "неугодные" комментарии.

