Арзамасова превратилась в бабушку после свадьбы с 47-летним Авербухом

В Сети обсуждают новый снимок 25-летней актрисы Лизы Арзамасовой. Звезда сериала "Папины дочки" удивила поклонников своим внешним видом.

В конце прошлого года 47-летний фигурист Илья Авербух женился на Лизе Арзамасовой. Возлюбленные, которые долгое время скрывали свой роман, делились с поклонниками свадебными кадрами. Фанаты были искренне счастливы за артистку. Лишь некоторые отнеслись скептически к этому событию, отметив большую разницу в возрасте между супругами.

Спустя несколько месяцев после бракосочетания Арзамасова поделилась в "Инстаграм" снимком, на котором она запечатлена в теплой куртке с капюшоном и пуховом платке. Подписчики отметили, что такая одежда состарила молодую актрису. "Лиза, не обижайся, но на фото ты, как бабуля", – отметил один из фолловеров. Артистка предпочла оставить этот комментарий без внимания.

Впрочем, другие поклонники по-прежнему одаривают Арзамасову комплиментами. Они считают, что актриса стала выглядеть гораздо счастливее после свадьбы с Авербухом. "Так и светишься от любви", – заметила подписчица артистки.

Напомним, ранее об изменениях во внешности Лизы Арзамасовой высказался ее экранный отец, актер Андрей Леонов, который также снимался в сериале "Папины дочки". В беседе с журналистами артист признался, что не сразу узнал коллегу после нескольких лет разлуки.