Устроивший мордобой Епифанцев сделал странное заявление: Бешеная собака

В Сети появилось видео с участием Владимира Епифанцева и съемочной группы фильма "Дочь тьмы". Артисты отправились отметить премьеру ленты в одно из заведений на улице Марата в Петербурге. В ходе вечера между бывшей женой актера Анастасией Веденской и подругой режиссера произошел конфликт.

Судя по записи, группа молодых людей сидит за столиком у окна. Затем одна из женщин встает и разбивает о лицо другой пивной бокал. По словам артистки, она никак не ожидала нападения. "Мы коснулись темы о домашнем насилии. Я говорила, что муж не имеет права рвать на своей жене одежду, а режиссер сказал: "конечно имею", – поделилась девушка. Как оказалось, удар был такой силы, что осколки впились Анастасии Веденской в лоб, а кровь залила глаза.

Впрочем, на этом история не закончилась. Во второй части видео, которое оказалось в Сети, появился Владимир Епифанцев. Актер почему-то был босым, однако это не помешало ему напасть на обидчиков бывшей жены. Сначала он швырнул в сторону девушку, которая разбила бокал о голову Веденской, а затем отметелил, судя по всему, режиссера картины.

Корреспондент "Дни.ру" связался с Владимиром Епифанцевым, чтобы узнать детали мордобоя с его участием. Актер не стал вдаваться в подробности, указав на глубинные причины.

"Началось это в те давние времена, когда Эго распоясалось и решило, что оно может управлять божественным сознанием. Это все и многое другое – результат всеобщей человеческой спячки. Однажды люди очнутся и поймут, что все это время, их жизнь проживала бешеная собака", – отметил актер.