Вдову Леонова срочно увезли в реанимацию

Вдова Евгения Леонова находилась дома, когда у нее резко понизилось артериальное давление. Ванде Стойловой вызвали скорую. Прибывшие на место медики решили, что пенсионерку, которая потеряла сознание нужно срочно доставить в больницу. В настоящий момент она находится в реанимации.
Журналисты решили связаться с сыном Ванды Владимировны, актером Андреем Леоновым. Тот ответил на вопрос представителей СМИ уклончиво. "Нормально пока все", – сообщил артист во время телефонного разговора с корреспондентом Пятого канала. Также актер попросил ничего не сообщать и извинился.
В отличие от других жен знаменитых артистов, Ванда Владимировна не общается с журналистами и не появляется на телевидении. Вдова звезды советского кино предпочитает вести закрытый образ жизни.
Напомним, Евгений Леонов скончался в январе 1994 года. Он прожил 67 лет. Оторвавшийся тромб стал причиной смерти артиста. Звезду фильма "Афоня" похоронили на Новодевичьем кладбище.
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