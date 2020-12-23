Обнаружен рак: вдова Леонова собрала 20 тысяч долларов на спасение сына

Мошенница украла у вдовы артиста 20 тысяч долларов. Пять лет назад она позвонила Ванде Стойловой и представилась сотрудницей Департамента здравоохранения Поповой. Она рассказала, что сын Ванды Андрей госпитализирован в Боткинскую больницу с раком и на его лечение якобы срочно нужно 20 тысяч долларов.
Ванда нашла необходимую сумму, но потом поняла, что это была афера. Долгие годы дело не могли расследовать из-за невозможности найти злоумышленницу.
Как выяснилось, преступница Екатерина Корнилович была в розыске с 2016 года и только сейчас ее удалось поймать в Москве. Ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Сейчас вдова Евгения Леонова ведет затворнический образ жизни. Она не появляется на мероприятиях и не общается с прессой. О легендарном актере иногда рассказывает его сын Андрей, чьим именем тогда и воспользовалась воровка.
В программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на канале "Россия 1" Андрей Леонов рассказал, что причиной смерти актера в 1994 году мог стать тромб. Врачи пытались спасти мэтра, но все было тщетно. Ему было 85 лет.
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