Вдова Михаила Круга объявила о разводе с мужем после его предательства: Я пыталась простить

В эфире телеканала "Россия 1" показали выпуск шоу "Привет, Андрей!", посвященный Михаилу Кругу, который трагически погиб в 2002 году. Гостьей не могла не стать вдова артиста Ирина. Певица рассказала, как сложилась ее жизнь после смерти супруга.
Как известно, в 2006 году Ирина вышла замуж за Сергея Белоусова. Спустя семь лет артистка родила от него сына Андрея. Несмотря на появление на свет общего ребенка, у пары начался кризис в отношениях. Они смогли его преодолеть, но идиллия длилась не долго.
Круг рассказала Андрею Малахову, что она и экс-возлюбленный – разные люди. Более того, Сергей ее предал.
"Я попыталась простить, но не смогла", – сказала Ирина.
Певицу прервала первая любовь Михаила Круга Марина Базанова. Она сообщила, что тоже недавно развелась. Это очень удивило Малахова. Телеведущий выразил сожаление женщинам, но Ирина попросила не переживать. Артистка не сомневается, что найдет нового возлюбленного.
Напомним, у Ирины также есть сын от Михаила Александр. Он родился за месяц до убийства шансонье. Весной этого года певица показывала снимок повзрослевшего наследника, который стал копией покойного родителя.
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