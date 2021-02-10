Сбросившего 112 килограммов Фадеева заподозрили во лжи: Сто процентов не сам

Максим Фадеев год назад встал на путь похудения. За несколько месяцев артист сбросил порядка 112 килограммов и теперь в личном блоге делится секретами. По словам звезды, он разработал собственную программу питания и уверяет, что смог побороть ожирение только благодаря силе воли.

"Худел по своему ощущению и интуиции, и на основании накопленных знаний о медицине. Полностью слушал и слышал свой организм и никогда не насиловал его! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – заявил недавно продюсер.

Также, по словам Максима Фадеева, он регулярно занимался спортом, выпивал пол-литра теплой воды перед каждым приемом пищи и ходил на массаж. Именно благодаря этим манипуляциям, как отмечает шоумен, ему удалось сбросить лишнее без вреда для организма и даже избежать обвисания кожи.

Впрочем, поклонники не верят в искренность Максима Фадеева. Они пытаются подловить его на лжи и бурно обсуждают каждое новое сообщение о сброшенных килограммах. Например, многие уверены, что артист прибегнул к бариатрической операций, то есть искусственно уменьшил себе желудок.

"Как сказал по тв один товарищ, сам прошедший через операцию по ушиванию желудка, если вы видите что известный человек бывший всю жизнь толстым вдруг резко сдулся, значит он ушил желудок и не верьте ни в какие байки ", – пишут пользователи Сети.

Корреспондент "Дни.ру" связался с врачом-диетологом Мариной Макишей, которая рассказала, как Максиму Фадееву удалось так удачно похудеть. По словам специалиста, наверняка нельзя сказать, каким именно инструментом для снижения веса пользовался артист – возможно, что всеми сразу.

"Бариатрическая операция предполагает ту же самую диету, ведь если пациент будет после нее есть сгущенку и шоколадки, даже с маленьким объемом желудка, то он рискует не похудеть", – говорит диетолог в беседе с "Дни.ру".

При этом специалист сомневается, что после потери более 100 килограммов у Максима Фадеева не остался "фартук" на животе. Обычно от лишней кожи можно избавиться лишь с помощью пластической операции. Впрочем, спорт, правильное питание и физиотерапевтические процедуры действительно могут минимизировать обвисание.

Однако диетолог заподозрила артиста во лжи. Она сомневается в том, что продюсер не прибегал к помощи специалистов, ведь самостоятельно учесть все нюансы, не будучи профи в этом вопросе, практически нереально.

"Я уверена, что с 238 килограммов он шел не сам, у него сто процентов были консультанты. Скорее всего, у него был специалист, который ему строил питание, по крайней мере, подсказывал", – отметила Марина Макиша в разговоре с "Дни.ру".