Подкупленные свидетели и лицемерие: суд за наследство актера Борецкого превратился в фарс

"Последнее заседание в Тверском суде столицы, которое прошло 9 февраля, длилось шесть часов, – рассказал "Дни.ру" Илья Борецкий. – За это время были заслушаны показания 11 свидетелей, которые близко знали моего отца".
Но, как оказалось, не все из них были честными в своих ответах на вопросы судьи. "Накануне слушания мне позвонил старый приятель отца и сказал, что свидетелей якобы подкупают, – возмущен Илья. – Я не поверил, но оказалось, что все они говорят заученный текст, словно под копирку написанный. А задашь уточняющий вопрос – начинают теряться, плавать и блеять. Например, Игорь Ростованов неожиданно выступил на стороне моей мачехи, хотя всегда был другом отца, папа его всегда покрывал, а я называл его дядей".
Многие люди по этой причине отказались давать показания – не хотели принимать участия в откровенном фарсе, не могли лицемерить. Но Илья уверен что у него есть все шансы выиграть это дело. Очередное слушание состоится 3 марта.
"Я не собираюсь лишать последнюю сожительницу отца Зою Матвеевскую наследства, я просто хочу справедливости, – уверяет Борецкий-младший. – Я думаю, отец в здравом уме и твердой памяти не мог меня всего лишить, и посмертная экспертиза выяснила, что он находился в неадекватном состоянии, поэтому не мог подписывать завещания и дарственные".
"Эта его жена – женщина состоятельная, – ранее заявил "Дни.ру" Илья. – По приблизительным подсчетам ее имущество, включая дачу, оценивается в 100 миллионов. Теперь она хочет получить еще 150 миллионов от моего отца".
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