Подкупленные свидетели и лицемерие: суд за наследство актера Борецкого превратился в фарс

Актер Олег Борецкий ушел из жизни год назад. Все движимое и недвижимое имущество он завещал вдове, лишив сына единственного жилья. И теперь Илья судится с последней женой своего отца за элитные квартиры в центре Москвы.



прочитано 432 раза