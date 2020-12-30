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Похоронили и забыли: лишенный наследства сын Борецкого в ужасе от случившегося с захоронением актера

Похоронили и забыли: лишенный наследства сын Борецкого в ужасе от случившегося с захоронением актера

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Уходящий год стал для Илья Борецкого сущим кошмаром. В июне ушел из жизни его знаменитый отец – актер Олег Борецкий. После смерти оказалось, что все движимое и недвижимое имущество он завещал вдове, лишив сына всего. Теперь Илья судится с последней женой своего отца за элитные квартиры в центре Москвы.
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"Казалось бы, женщина, которая завладела двумя квартирами, стоимость которых превышает 50 миллионов рублей, должна быть благодарна моему отцу, – вздыхает Илья. – Но каково же было мое удивление, когда я на днях пришел на Донское кладбище столице и увидел состояние ниши в колумбарии, где летом похоронили моего отца. На закрывающей – самое дешевой! – плите только имя, фамилия и годы жизни, даже без месяцев".

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Илья хотел установить в нише красивую гранитную плиту, где были бы выбиты и регалии отца, и какая-то эпитафия. Но в администрации некрополя ему это сделать категорически запретили. Нельзя даже на поставленную вдовой плиту прикрепить фотокарточку отца!

"Мне сказали, что это место в колумбарии оформлено на вдову, она оплатила его аренду и содержание, поэтому теперь только она может проводить там какие-то ремонтные работы или изменения, – говорит Илья. – Тот факт, что я сын покойного, никого не волнует – у меня нет прав никаких. В том же колумбарии покоится и прах моей бабушки. И там я тоже ничего не могу сделать".

Илья напомнил, что на траурную церемонию закладки урны с прахом в нишу его не было. "Вдова актера меня просто не позвала, а друзьям отца лгала, что я-де сам не захотел присутствовать", – пояснил Борецкий.

Фото: Илья Борецкий

На 9 февраля назначено очередное судебное слушание по его иску к вдове отца по поводу наследства. Илья Борецкий намерен и по поводу состояния захоронения папы тоже поднять вопрос.

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Автор: 30 декабря 2020, 08:54
ФОТОРЕПОРТАЖ

Молодой вдове стало плохо у гроба Токарева

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