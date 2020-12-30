Похоронили и забыли: лишенный наследства сын Борецкого в ужасе от случившегося с захоронением актера

"Казалось бы, женщина, которая завладела двумя квартирами, стоимость которых превышает 50 миллионов рублей, должна быть благодарна моему отцу, – вздыхает Илья. – Но каково же было мое удивление, когда я на днях пришел на Донское кладбище столице и увидел состояние ниши в колумбарии, где летом похоронили моего отца. На закрывающей – самое дешевой! – плите только имя, фамилия и годы жизни, даже без месяцев".
Илья хотел установить в нише красивую гранитную плиту, где были бы выбиты и регалии отца, и какая-то эпитафия. Но в администрации некрополя ему это сделать категорически запретили. Нельзя даже на поставленную вдовой плиту прикрепить фотокарточку отца!
"Мне сказали, что это место в колумбарии оформлено на вдову, она оплатила его аренду и содержание, поэтому теперь только она может проводить там какие-то ремонтные работы или изменения, – говорит Илья. – Тот факт, что я сын покойного, никого не волнует – у меня нет прав никаких. В том же колумбарии покоится и прах моей бабушки. И там я тоже ничего не могу сделать".
Илья напомнил, что на траурную церемонию закладки урны с прахом в нишу его не было. "Вдова актера меня просто не позвала, а друзьям отца лгала, что я-де сам не захотел присутствовать", – пояснил Борецкий.
На 9 февраля назначено очередное судебное слушание по его иску к вдове отца по поводу наследства. Илья Борецкий намерен и по поводу состояния захоронения папы тоже поднять вопрос.
Популярные темы форума
Украина
Каким будет 2021 год?
Деньги-ЗЛО!
Для чего и для кого создан Дни ру?
Кто вы русские?
Трусы навального
Надоела Пугачева
Почему все отстойные людишки не уматывают из России в "западный рай"?
Меня бесит существование души
Напоминание хохлам и подхохлятникам